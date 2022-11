"PRIJATELJ MI JE IZBAČEN IZ STANA DA BI GA GAZDE IZDAVALE ZA 1.300 EVRA" Seka se javno požalila, komentari pljušte na Tviteru!

Pevačica Seka Aleksić požalila se na društvenim mrežama o problemu koji ima njen prijatelj.

Naime, on je živeo u stanu iz kog su ga isterali kako bi uzimali veću kiriju. Seki je to zasmetalo, pa je rešila to javno da podeli na Tviteru.

foto: Promo

"Mom prijatelju u Novom Sadu su juče dali otkazni rok od 15 dana da napusti stan, jer su ga izdali Rusima za 1.300 evra", napisala je pevačica i dodala:

"Ovoga će biti sve više. Dobro jutro, ljudi."

Korisnici Tvitera komentarisali su kako je to strašno, a bilo je i onih koji smatraju da gazde mogu da rade šta požele sa svojim stanom.

foto: Printscreen/Twitter

"Neka dođu u Užice, ima koliko voliš stanova za 150 evra mesečno", bio je jedan od komentara.

"A sta ćemo za zaposlenje takvih ljudi?", odgovorili su korisniku.

"Čovečanstvo drugačije funkcioniše - svako se brine za sopstveno zaposlenje. To samo u komunizmu drugi brinu, a i ta briga je lažna... Uostalom, ni u Beogradu i Novom Sadu ne žive od privrede ili poljoprivrede...", nastavila se polemika.

Kurir.rs/K.Đ.

