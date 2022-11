"DRŽE RUKU UZ RUKU, PITALA ME DA LI SE NEŠTO VIDI NAPOLJU" Marija Kulić napravila pometnju: Ma, kakav Dejan, Zvezdan je njen TIP!

Zadrugari su danima u Beloj kući krišom, po ćoškovima, govorili o varnicama između Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića.

Anita Stanojlović optužila je Zoricu Marković da joj je rekla za muvanje njih dvoje. To je pokrenulo brojne polemike, a na mrežama se komentariše već uveliko - fanovi prate svaki sekund koji zajedno provode Aleks i Zvezdan, a njihovi pogledi, kako kažu, govore im više od hiljadu reči, "da tu nečeg ima".

foto: Printscreen

U prilog tome ide i Zvezdanov razgovor sa Zolom. Naime, Slavnić je bio zabrinut zbog svega što bi Marija Kulić, koja se tek prošlog petka uselila u kuću, mogla da iznese.

- Kapiraš? Ništa se ne brini brate, Matora i svi su uz tebe. To iako je Zorica rekla, to nema veze sa tim - tešio je Zola Zvezdana, koji se nervozno šetao:

-Da, da. Vidiš šta kaže Zorica da će Marija da kaže šta je ona videla napolju - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen/Zadruga

S druge strane, Marija je objašnjavala Zorici šta je to gledala kod kuće.

- Zorice, bila sam kod kuće i gledala sam svojim očima. Zvezdan stane i gleda je, gleda pravo u nju, a ona baca pogled... Nije tu ništa konkretno. Kakvi da ona voli Dejana, to je ili dogovor... On je njen tip, Kristijan prošle godine, Car takve su mu priče... To su njeni tipovi, kakav Dejan. On ako je normalan video je ono što sam videla i ja. Oni su počeli da sede zajedno, tik ruka uz ruku, rame na rame. Juče stave naočare, drži on ruke, a ja ih gledam, ruka uz ruku, on kao i ona. On stavi naočare, stavi i ona, od drži ruke, a drži ih i ona. Pitala me je danas da li se nešto vidi napolju, ja sam rekla: "Ma jok". Ja sam sa slikom napolju došla ovde da se uverim. Da li Zvezdan hoće da pokaže njeno pravo lice i da je zavodi ili se i on zaljubio, a krije, to ne znam, ali ona 100 posto - ispričala je Kulićka.

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

