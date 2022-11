AFERA ČOKOLADICA I DALJE TRESE BELU KUĆU! Bilalov prijatelj progovorio o Nikolićevoj, a onda SPOMENUO i Dejana, ŠOK OBRT

Aleksandar Sauer je na današnjoj raspodeli budžet mali budžet namenio Aleksandri Nikolić, a onda je potom progovorio o njihovom odnosu.

- Mali budžet dajem Aleks, kratko ću jer nije to. Sa devojkom nisam progovorio 4 reči. Poštujem što poštuje Dejana, za čokoladicu nisam imao nameru da je ukanalim. To je to, nije tu, pa... - rekao je Aleksandar o Aleksandri Nikolić.

Podsetimo, već para dana Belu kuću trese afera čokoladica, a kako je Aleksandra obrazložila glavni razlog njenog postupka, nije bio da se Bilalu približi, već da pokuša da izgladi odnose.

- Ispala sam budala, htela sam da spustim loptu sa nekim ko mi misli loše. Da, ja sam rekla Milici da pošalje to (čokoladicu). Ja sam pogrešila. Kad sam htela to da kažem, svi su skočili, iz straha i nemoći sam lagala. Lažov sam, pogrešila sam, nisam imala nameru da ugrozim svoju vezu. Moj momak me poznaje. Moja greška je što sam htela da šurujem sa osobom. Nema potrebe da napadate Milicu, ona je stala u moju zaštitu. Nisam imala nikakvu lošu nameru. Uplašila sam se, ishitreno sam reagovala. Htela sam da sklopim primirje, Bilal nije jedini. I čokoladica, i pivo, to je bilo da me ne bi vređao i mog dečka. Čak sam dve nedelje sa Majom spustila loptu - rekla je Aleks.

