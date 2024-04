"MOŽDA BUDE NEKI PLJUŠČIĆ" Kiša kvari Prvomajski uranak? Omiljeni srpski meteorolog Nedeljko o prognozi za praznike

BEOGRAD - Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da nas od srede, 1. maja, očekuju pljuskovi i grmljavina. Ipak, napominje da nam kiša neće pokvariti uživanje u prirodi, jer se 1. maja ona prognozira samo nakratko u jugozapadnom delu zemlje.

Otkriva i kakvo nas vreme očekuje za Vaskrs.

Nedeljko Todorović kaže da nas danas i sutra očekuje slično vreme kao i juče – biće sunčano i toplo.

Ipak, kako kaže, uskoro će biti prekinut duži sušni period.

"Ulazimo u jedan period kada bi se malo prekinuo duži sušni period koji je negde počeo krajem januara, znači skoro dva i po, tri meseca traje, tako da biće pljuskova i grmljavina počev od srede", navodi Todorović.

Ističe da će u sredu, 1. maja, pljuskovi i grmljavine biti retki i to samo na jugozapadu zemlje. "Pa 2. maja malo bi se taj uticaj proširio na ostale krajeve, ali je to više lokalnog karaktera", dodaje Todorović.

Na pitanje hoće li nam kiša pokvariti uživanje u prirodi, Todorović kaže da neće.

"Možda bude neki pljuščić po podne. U Beogradu bi tek u četvrtak po podne bio taj prvi pljusak, ali to je kratkog daha i nema toliko jak intenzitet u vidu nekog ozbiljnog nevremena", objašnjava Todorović.

Za petak i subotu, 3. i 4. maj, najavljuje osveženje.

"Temperature će biti neki stepen ispod 20 stepeni, ali da podsetim da je ta maksimalna dnevna temperatura za početak maja 21 do 22 stepena", navodi Todorović.

U narednoj nedelji, počev od 6. maja, kako kaže, očekuje nas promenljivo vreme – red sunca, red pljuskova.

"Sa temperaturom oko proseka. Neki dan možda stepen, dva toplije, neki dan malo svežije. U svakom slučaju izašli smo iz letnjeg vremena koje je trajalo do polovine aprila", poručuje Todorović.

Govoreći o tome hoće li biti nevremena za praznike, Todorović kaže da će pljuskove pratiti grmljavina, ali da neće biti žestokih nevremena.

"Biće ono nakratko 10 do 15 minuta neki jači pljusak, sa možda lokalno nekom količinom padavina od 10 do 20 milimetara, ali to je samo u vrlo maloj, uskoj zoni. Čak verovatno prvog maja, pa možda čak i drugog maja, u nekim mestima ne bi pala ni kap. Bila bi neravnomerna prostorno i vremenski raspodela tih pljuskova, tipično za topli ili letnji deo godine", zaključuje Todorović.

