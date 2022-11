"NOŽEM MI JE PRESEKAO KOŽU NA VRATU! Siniša Kulić otkrio kako mu je Bebica SPASAO život! A kad se spomene Zola...

Siniša Kulić retko daje izjave na temu svoje ćerke Miljane Kulić i njenog učešća u rijalitiju, kao i o njenom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom i Nenadom Macanovićem Bebicom. Međutim, sada je odlučio da kaže sve što mu je na duši i ispriča kako mu je Bebica spasao život.

Siniša i njegova supruga Marija očigledno su se podelili i dok on brine o kući i ćerkama, ona je ušla u "Zadrugu 6" da kontroliše ćerku Miljanu i zaradi novac.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Instagram

- Marija je glas razuma u "Zadruzi". Gledam šta rade Miljana, Bebica i onaj Zola. Njih dvojica ne mogu ni po čemu da se porede. Dok ju je jedan iskorišćavaju na najgori mogući način, drugi je bio uz nju u najtežim momentima. Ali, Miljani kao da je pomućen mozak. Džaba joj Marija priča. na kraju ćemo svi da dignemo ruke, pa neka Miljana radi šta hoće, ali unapred znamo i kako će sve to da se završi na kraju - počinje priču Siniša, a na konstataciju da je Miljana javno kazala da više voli Zolu, Kulić dodaje:

foto: Nenad Kostić

- Video sam. Bebici svi najviše zameraju što je kao robot. Sve što mu ona kaže, on radi. miljana očigledno voli da pored sebe ima čvrstu mušku ruku. Da me ne shvatite pogrešno, Bebica je muško, ali ona očigledno voli da joj neko tera inat i pravi probleme, a ne da je čini srećnom. Taj čovek je meni spasao život. Bili smo ovde u Nišu kada sam počeo da se gušim, da mi fali vazduha i samo sam se onesvetio. On je uzeo nož, presekao mi kožu na vratu i omogućio da dobijem vazduh. Odmah su me stavili u kola i odvezli u bolnicu, gde su doktori obavili ostatak posla. On je dobar čovek, a ima probleme i sa mojom Miljanom i sa svojom bivšom ženom. Iz nekog razloga ne može da viđa decu. A onaj drugi, iz Dervente, finansijski mi je izmuzao dete do kraja i sad mu je očigledno opet zafalilo para. Vraćala je njegove kockarske dugove, zaduživao se ovde po gradu i za neke opijate, njegovoj mami je vratila kredit od 25.000 evra, pa se verovatno opet uželeo para i krenuo u akciju- kazao je Siniša.

