"ZBOG DARKOVOG PONAŠANJA PREMA MENI IŠLA SAM KOD PSIHIJATRA!" Barbara Bobak otkrila sve ono o čemu je ćutala nakon raskida!

Barbara Bobak postala je poznata javnosti zbog veze sa folerkom Darkom Lazićem, sa kojim je nedavno raskinula.

- Da nisam bila sa Darkom, ne bih danas sedela u ovoj emisiji, možda bih došla za tri godine. Pomogla je meni ta priča. U vezi s njim sam bila jer mi se taj čovek dopao, a kakva je veza bila, to je sada druga stvar - počinje Bobakova, i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić

- Neću da glumim lažni moral, ali dobro je što sam preko njega ušla u medije, e sada, kako sam ja to platila, to je opet samo moja stvar. Bila sam zaljubljena i volela sam ga, ali ne želim da se nameće da sam sa Darkom bila iz koristi.

Barbara ipak priznaje da je zbog veze sa Lazićem izgubila prijatelje i da je posle raskida morala da potraži stručnu pomoć da bi se dovela u red.

foto: Pritnscreen

- Zbog veze sa Darkom prodali su me mnogi ljudi, ali hvala im što sam shvatila kakvi su. Ta veza je bila disfunkcionalna i nismo opstali jer za odnos nije važna samo zaljubljenost. Smetalo mi je najviše njegovo ponašanje prema meni. Na to se ne bih vraćala jer sam sve to rešila sa stručnim ljudima. Išla sam na psihoterapiju i idem i dalje. Da me sve to ne bi pojelo, posećujem terapeuta s kojim razgovaram o svemu što mi se dešava. Javni život nije lak, izašla sam iz zone komfora, ali ja se ne žalim, a na terapije idem da ne bih izgubila sebe - objašnjava Barbara.

foto: Printscreen/Instagram

Mlada pevačica je na duhovit način objasnila kako i zašto je počela da se bavi pevanjem.

- Studirala sam programiranje, ali me to nimalo nije interesovalo. Učila sam sa kolegama i rekla im u jednom trenutku da ja s njima kradem bogu dane i da učim ono što me ne zanima, pa da bi mi bolje bilo da odem na neku svadbu, strpam u džep 300 evra i jedem prasetinu. Bukvalno sam tako počela da pevam. Na prvoj tezgi sam bila druga pevačica i mislim da sam zaradila 50 evra, a bilo je i prasetine - rekla je kroz smeh Barbara.

