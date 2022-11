VELIKA ISPOVEST JELENE PEŠIĆ O PREVREMENOJ TRUDNOĆI: "Bebu su odveli u inkubator, nisam je videla MESEC DANA..." BIO JE PRAVI HAOS

Bivša zadrugarka Jelena Pešić nedavno se porodila i na svet donela naslednicu Milu u braku sa Mladenom Vuletićem.

Nakon medijske pauze, Jelena je prvi put progovorila o teskobama koje su se javile tokom trudnoće, kao i zbog čega se porodila prevremena.

- Znate kako, mene su mnogi zvali oko toga, ja nisam bila spremna da pričam, a sada kada je sve hvala Bogu u redu, ja ću podeliti svoje iskustvo. Ja sam pravo iz emisije otišla, tog dana nisam htela da slavim rođendan nešto na veliko, Mladen, braća i porodica, otišli smo u vilu, samo odjednom, u šestom mesecu trudnoće mi je pukao vodenjak.

- To se danas često dešava, to sam videla tamo. Morala sam da pijem po 4, 5 litara vode, da bih nadoknadila, da bi beba bila što duže. Molili smo Boga samo još danas, jer nam je svaki dan bio bitan. U tom mesecu ni pluća nisu bebi sazrela. Mesec dana tada je bilo haos. Kolege su mi puštale poruku, svima sam zahvalna. Mesec dana sam preležala. Posle mesec dana je krenuo porođaj, porodila sam se carskim rezom, moralo je tako. Otkucaji bebe su bili jako visoki.

- Ja sam želela da je vidim istog trenutka kada su je izvadili iz stomaka. Svi mi pretpostavimo da je to tako, ali to kad osetiš, kad ti stave dete pored lica. U istom trenutku sam osetila prevelik strah. Rođena je sa kilogram i 700, to je premalo, rađaju se bebe i sa manjom kilažom, ali kada su mi onako... Odmah su je stavili respirator na lice, to su ti trenuci kada ne znaš za sebe, toliko si srećan, život ti se promenio, a strahuješ i dalje šta će biti.

Kako izgleda osećaj posle?

- Ja sam iskreno, hvala Bogu sve savršeno podnela. Mene nije bolelo, te rane, ja sam treći dan, kada sam izašla iz bolnice, počela po kući, Mladen mi je nije dao. Ja sam stvarno super podnela. Ono što sam loše podnela, jeste kako će biti Mila i šta će biti sa njom. Slušala sam te priče, ali opet ti strahuješ šta će biti. Što je najgore od svega, što su bile zabranjene posete, zbog virusa. Dete nisam mogla da vidim mesec dana. Nisam je uzela u naručje, onda razmišljaš šta je i kako je. Slali su nam slike, pogledaš sliku, pa ti se čini da je ona tužna. Pretežan je period i za Mladena, i za mene.

- Mladen je isto osećao što i ja. Bio mi je velika podrška. Bog ti da snage, toliko, sad će još malo kući, ti doktori i sestre su najveći stručnjaci ovog sveta. Oni su mi rekli da se sve prate, ona je stabilno, čeka se snimanje glave, pa strahuješ, pa snimanje pluća, pa sve...

- Najteži mi je trenutak kada sam izlazila iz porodilišta, izlazimo, to je otpust u frontu, sve sa svojom decom majke izlaze, muževi čekaju sa balonima, cvećem, ja nisam htela ni da se presvučem. Samo sam sela u kola... To mi je najteži trenutak, idem kući i javljam se mami, ali to nije nikakva sreća, misli su mi bile sa Milom. Da su me pustile ispred zgrade da spavam, spavala bih. Najsrećniji trenutak mi je bio kada su me pozvali da dođem po bebu, ja sam se samo zahvaljivala Bogu, nisam imala tremu. Kada smo je uzeli, kao da sam rodila desetoro dece.

- Mi nismo mogli da proslavimo, jer mi je dete bilo u inkubatoru, ali kada je budemo krstili, onda ćemo napraviti veliku proslavu za sve - ispričala je Jelena.

Kurir.rs/Republika.rs

