"PROSTO SE PLAŠIM" Jelena Karleuša otkrila nove detalje odnosa sa Duškom, evo zašto je njihov BRAK misterija

Jelena Karleuša prvi put otkrila je medijima zbog čega ima od Duška Tošića strah i kakvu zabranu je dobila od objave o razvodu braka. Pevačica je održala konferenciju za medije povodom novogodišnje noći u našoj prestonici. Jelena je odgovarala na mnoga pitanja novinara, i otkrila pikantne detalje o svom odnosu sa Duškom Tošićem.

Poznato je da je svoj privatni život ostavila po strani što se tiče medija i da nakon incidenta koji se dogodio na Božić o svome suprugu nije pričala ništa negativno.

foto: Stefan Stojanović

- Ne znam što sve interesuje moj odnos sa Duškom. Porodica je na okupu, on generalno smatra da ja ne treba da pričam o njemu u medijima i ja se prosto sada plašim njegovog advokata. Poslednji put kada sam to uradila, njegov advokat me je odmah zvao i zapretio - rekla je Jelena.

kurir.rs

