NATAŠA MAZA TVRDI: "Prebili su me drug Kristijana Golubovića i njegova žena"! Pevačica u MODRICAMA i PODLIVIMA

Natašu Mazu je, kako tvrdi, prebio bračni par, navodno prijatelji Kristijana Golubovića. Incident se dogodio u njenoj kući kada su supružnici (ime i prezime poznati redakciji Kurira) došli u goste. Tada je, prema njenim rečima, trebalo da ugovore zajednički biznis, ali je nastao haos.

foto: Privatna arhiva

- Jako mi je teško, ne mogu da govorim jer trpim nesnosne bolove. Tog čoveka sam poznavala duže vreme. Mislila sam da su normalan par i dogovor je bio da se vidimo i zaradimo nešto u zajedničkom poslu na društvenim mrežama. Oni su došli, sve je počelo okej dok nisu popili. Tada su počeli da me tuku. Vukli su me za kosu, udarali i slomili su telefon od 1.000 evra - priča Maza, koja je slučaj prijavila policiji.

foto: Privatna arhiva

- Niko ne reaguje. Ovaj što me je napao poziva se na to da je drug Kristijana Golubovića. Taj čovek je izlazio u medijima da je ubica i žena i on su ležali u zatvoru. To sam saznala tek kad su mi njih dvoje rekli. Jako sam uplašena, ne smem da izađem na ulicu. Oni žive dve ulice od mene.

foto: Kurir televizija

Ovo pričam javno jer strahujem za život, a nadležni ne reaguju. Sprdaju se sa mnom, a meni je potrebna pomoć. Najviše mi se vidi na licu od udaraca i verujte, ne mogu da izdržim - rekla je Maza.

foto: Privatna arhiva

Lj. S.

