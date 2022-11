MAJKA GA JEDVA DOBILA, OTAC SE BORIO SA ALKOHOLIZMOM: Savo Perović ogolio dušu, izneo detalje koje niko ne zna! NIJE BILO LAKO

Nekadašnja "Zvezda Granda" Savo Perović imao je teško detinstvo, a u dvadesetim godinama postigao je sve ono o čemu je kao dete maštao.

Savo je sada ogolio dušu i govorio o borbi njegove majke da ga dobije, o teškim trenucima u životu, kao i odrastanju sa ocem koji se borio sa alkoholizmom.

foto: Printscreen/grandonline

- Kao beba sam bio jako težak, plakao sam kao nenormalan. Mama je htela da me udavi u nekim trenucima koliko sam bio nesnosnan i koliko sam plakao (smeh). Prošla je sa mnom težak period, pre svega dok me je dobila, jer dugo je pokušavala, bila je na hormonima. Ali kad sam došao na svet bila je najsrećnija na svetu, ali sam kao beba bio jako nestašan. Posle se sve izokrenulo - započinje svoju životnu priču Savo.

Rođen na Kosovu, detinjstvo provodi u Crnog Gori, gde se susreće i sa najtežim i najlepšim trenucima. Da je odrastao uz oca koji je sklon alkoholu i navodno fizičkom nasilju javnost je čitala, dok danas Savo na tu temu priča sa knedlom u grlu.

foto: Printscreen YouTube

- To su zaistza ozbiljno teške teme i grube reči. Uf, kada čujem to da je bio alkoholičar, nije mi lako. Mislim da je svako u nekom periodu svog životu imao neku vrstu poroka, tako je i moj otac u nekom trenutku imao taj porok koji nije bio dobar za njega. Vremenom je on to shvatio i sigurno ima 20 godina kako nije okusio alkohol i kako je promenio svoj život iz korena. Bilo je svašta nešto pre, ali to su bolne teme i za mene i za moju porodicu, to je iza nas, nekako smo to prevazišli. Ne bih voleo da kopam po nečemu što je bilo, jednostavno to je bila škola za sve nas. Nije bilo prijatno, ali izborili smo se sa svim tim, tako smo na neki način u dobrim odnosima i to je iza nas. Ne želim da pričam o tome i da imam nove sukobe, to je bilo i prošlo, a da je bilo bajno i sjajno i nije, ali ne želim na tome da potenciram - rekao je Savo i dodao da je zahvaljujući svemu brzo sazreo, za razliku od njegovog brata koji je mlađi deset godina i koji se nije susretao sa teškim odarastanjem.

Iako nije imao klasično detinjstvo, zahvalan je roditeljima na vaspitanju i načinu na koji su ga odgajili. Tvrdi da ga je svaka nedaća ojačala i da je danas snalažljiv i uporan baš zbog toga.

foto: Printscreen/Ami Dži

Ono što je interesantno jeste da se njegova majka Blondi, koju je javnost upoznala tokom njegovog učešća u Zadruzi, dva puta udavala za njegovog oca. Kao mlada devojka odlučuje se na taj korak da postane majka, iako joj nije bilo lako. Posle hormonske terapije, i malo dužeg puta došao je na svet Savo i od tad se potpuno promenila.

- Ja najbolje znam kakva je moja majka. Ranije je više bila i muškobanjsta, zato je sada u ovim godinama takva kakva jeste. Ja znam da bi se ljudi iznenadili da čuju neke njene stavove, jako je konzervativna. Znam da možda to ne liči na nju, jer objavljuje fotografije u tangama, ali verujte mi da je jako konzervativnih stavova po pitanju života. Ja sam najbolje ogledalo svoje majke - istakao je Savo.

Pevač nije odrastao u izobilju, znao je danima da jede uštipke od kilograma brašna koji su u tom trenutku jedino imali, i dobro se seća trenutaka kada je pre podne prodavao sendviče, a po podne išao u srednju školu.

- Već sa sedamnaest godina sam uveliko zarađivao. Sam sebi sam platio ekskurziju, kupio prvi mobilni telefon. Znao sam da radim pre podne u fast food-u, a posle podne da idem u školu. Nisu to radili moji vršnjaci, ne. Kasnije sam radio u auto perionici, zatim kao dostavljač, jer je takva situacija bila, borili smo se, gledali smo samo da ne budemo gladni. Nije me bilo sramota, imao sam u životu situacije kada zaista nisam imao novca, ali sam imao i situacije da živim vrlo, vrlo lepo - priznao je Perović.

foto: Printscreen/Instagram

Seća se da je u Beograd došao spreman da pokaže da je bina mesto gde se on najbolje snalazi.

- Znao sam da će Popović pustiti matricu, to je onaj period kada bi pustio matricu ako dobro pevate. Ja sam bio siguran u to, i na kraju je pustio da otpevam celu pesmu. Sećam se da sam pevao pesmu Milana Stankovića i ceo Dom sindikata je bio na nogama. Znam da sam imao neki šešir, da sam pevao, plesao i Popović mi je na kraju rekao da sam prošao i da se tako dolazi na audiciju - ispričao je Savo u životnoj ispovesti.

Kurir.rs/Grandonline

