"ZNALA SAM DA ĆE ME VESNA ZAMENITI! BILA MI JE DESNA RUKA" Slađina velika ŽIVOTNA ispovest! O GOLGOTI koju je prošla ĆUTI

Pevačica Slađa Delibašić govorila je o devedesetim godinama, početku karijere i bivšem suprugu Đoletu Đoganiju.

Slađa se osvrnula i na odnos koji danas ima sa ocem svoje dece i njegovom sadašnjom suprugom Vesnom.

Bila si u rijalitiju "Parovi", kako je to tada izgledalo?

- Tada su ulazile sve same zvezde u tu prvu sezonu. Ušla sam sa partnerom Igorom sa kojim sa bila 11 godina, on me je nagovorio da uđem i ja sam ušla. Deca su mi bila velika i nije trajao dugo taj rijaliti.

foto: Printscreen/Instagram

Šta ti je bio motiv ulaska?

- Motiv mi je bio da vidim da li ću opstati sa Igorom i da li ću moći da izdržim u zatvorenom prostoru. Nisam mogla, plakala sam svaki dan za decom. U sobi sa 40 ljudi nisam mogla da spavam, ja sam spavala na traci za trčanje. Rijaliti se zasnivao na igrama, a ja sam ceo život u fitnesu, bilo je to zanimljivo, ali i tužno i depresivno. Tada sam shvatila da mi partner ne treba u životu, nijedan muškarac ne može da uradi nešto da bih ja bila srećnija. Mislim da više nikada neću imati partnera, ja sam nekada bezobrazna i drčna.

Da li to znači da on mora da bude duplo više od toga?

- Mora, mora da bude autoritet, ja sam odrasla na Kosovu i do 18. godine nisam izlazila, tata je bio strog. Ja sam hipeaktivna i da tata nije bio tako strog, ko zna šta bi bilo od mene. Neka doza straha mora da postoji.

foto: Nemanja Nikolić

Bila si u braku sa čovekom koji je 14 godina mlađi…

- To je trajalo jako kratko i o tome ne bih da pričam. To je bila neka brzina koja me je u životu dosta koštala. Uvek kažem da su mi mama sa neba i Bog zadali neke prepreke da bih ojačala. Da se nisu desila neka iskušenja, možda bih bila ćutljiva i povučena, sve dolazi iz detinjstva. Sada mi je drago što sam imala toliko iskušenja. Moja deca su prošla kroz golgotu, ali to nikada neću pričati, sa tim idem u grob. Neću da pričam o tim stvarima jer ne želim da budem žrtva u narodu, pre ću svaki dan da plačem. Postoji mnogo tajni i mislim da niko na estradi nije prošao kroz to kroz šta sam ja prošla.

Kako su ćerke podnele tvoj i Đoletov razvod?

- Jako lako, šta sada, sve je to život. Imam dosta osuda od nekih žena kada nas vide zajedno sve na ručku, ja kažem uvek da moramo da prevaziđemo neke stvari i idemo dalje. Vesna i Đole imaju savršen brak, idemo zajedno na ručak, a nekada dođu i ovde, pijemo kafu i pričamo o našim dogodovštinama. Vesna je bila najbolja plesačica, bila mi je desna ruka ali ako su se oni našli, kakve ima veze.

foto: Nemanja Nikolić

Kako si se osećala kada si saznala da su oni započeli vezu?

- Bilo mi je nekako čudno kada su oni započeli vezu, ja sam znala da ona želi da peva i da nastupa. Mi smo čak i snimile pesmu ‘Nikad više’ i već tada sam ja rekla Đoletu da će on mene da zameni sa Vesnom imala sam intuiciju, tačno znam sve šta će se desiti.

Od samog početka si pevala, nisi bila jedna od onih koja samo otvara usta, da li su ti tada smetali ti komentari što si kao plesačica odjednom počela i da pevaš?

- Nije mi to smetalo, smetalo mi je što je bilo dosta grupa i Marija (Mihajlović, prim. aut.) je tada svima pevala, a devojke su stvarno otvarale usta, a predstavljale se ako pevačice. Ja sam znala da nemam konkurenciju na sceni, bile smo samo Ksenija Pajčin i ja. Oduvek sam imala lep pristup na sceni i kada se to prepozna, ne možeš ti da isfoliraš. Znala sam da ta moja pojava i moje telo treba da se pokažu i da budem uzor devojkama i ženama.

foto: Nemanja Nikolić

Od čega se lepše živi od pevanja ili od vrtića?

- Od pevanja može jako dobro da se zaradi, može da se kupi i stan i auto. Mislim da svako ko je poznat treba da ima jedan privatni biznis. Barem da ostave svojoj deci, ja sam tako razmišljala.

Pričalo se da si podstanar?

- Jesam i dalje sam, ne živim ovde, u ovoj zgradi je jedna ćerka, a u drugoj je druga. Sukob je generacija i onda mi je bolje da imam svoj mir. Sada plaćem stan 600 evra mesečno, cene su mnogo skočile.

Da li si razmišljala da otvoriš kanal na Jutjubu?

- Neću to da radim, ja fenomenalno kuvam i deca me stalno teraju i brat i kuma. Treninzi pored toga, imala bih dosta toga ali nemam strpljenja za to. Ja volim da sam u pokretu stalno, ne volim da sedim.

Kurir.rs/K.Đ/Nova.rs