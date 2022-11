JK JE SEBIČNA I NEOSTVARENA OSOBA, A DARA JE GOSPOĐETINA: Mladenovićka i Čekićka odabrale stranu! KARLEUŠA ĆE ZBOG OVOGA POLUDETI

Poznate pevačice Aleksandra Mladenović i Andreana Čekić gostovale su kod voditelja Ivana Gajića u Pulsu Srbije.

One su se tokom gostovanja na Kurir televiziji dotakle vesti o prekidu prijateljstva Dare Bubamare i Jelene Karleuše, ali i same Darine izjave da je stavila tačku na prijateljstvo.

- Dara jeste gospođetina. Ja sam je skoro upoznala i prosto sam oduševljena njom i njenom energijom. Slažem se sa ovim da ako neko ne priča sa nekim to ne znači da i ti treba. Mi nemamo taj kompleks ni problem, jer smo mi ostvarene žene i nema prostora za sujetu. To je jako ružno da ti odlučuješ ko će sa kim da se druži. Da zabraniš nekome da se druži sa nekim to je sebično i to ne rade ostvareni ljudi - rekla je Mladenovićka, našta se u potpunosti složila i njena prijateljica Andreana Čekić.

Kraj prijateljstva Podsetimo, Karleuša je prvo otpratila Daru sa Instagrama. Javnost je tu pojavu shvatila kao prekid prijateljstva odnosno što u današnje vreme znači "ako ne pratiš, niste ni prijatelji". Takođe se nakon konferencije za medije povodom njenog spektakularnog nastupa za doček Nove 2023. godine JK se dotakla njene koleginice Dare, gde je ispričala da je Dari pomogla kada joj je bilo jako teško u životu i da za tim uopšte ne žali. Dodala je tada i da su pevačice generalno jako sujetne. foto: Damir Darvišagić, Nemanja Nikolić Dara Bubamara se nakon toga oglasila i potvrdila da je stavila tačku na druženje sa Jelenom Karleušom. Tom prilikom joj je i odgovorila. - Nikada nisam pitala, ko se sa kim druži. Takva pitanja postavljaju samo iskompleksirani, sujetni i nesigurni ljudi. Znaš onu pesmu: "Ko se s nama druži, život mu je duži, a ko sa mnom nije, ni za k*rac nije (smeh). A te priče, o tom pomaganju, to... Šta sam ja sve pomogla što Jelena i zna i što ne zna, pa nisam pričala o tome. Jer sam ja - gospođetina - rekla je Dara.

