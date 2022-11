"ŽENINI RODITELJI SU GASTARBAJTERI" Voditelj dugo ne živi u Srbiji i nije mu lako: Iza mene je UŽASAN POSAO, plata je MIZERNA

Zoran Radojković Pile, koji je bio jedan od najpopularnijih voditelja u Srbiji i regionu devedesetih, pre više od 10 godina preselio se iz Beograda u Beč, gde i danas živi i radi.

Mnogi ga pamte po autorskoj emisiji "Pile telešop", koja je mnogima bila omiljena. Drugi ga se sećaju po emisiji "Zabranjeno spavanje popodne", koju je vodio sa Suzanom Mančić, a imao je i šou "Pile i Maca" sa Draganom Marinkovićem Macom.

- Dobio sam poziv da budem voditelj jednog rijalitija velikog kalibra. U pitanju je najveći šou na Balkanu i nagradni fond je dva miliona evra. Ne mogu mnogo da otkrivam, sem da ću voditi program sa jednom koleginicom. Ja sam bio u najužem izboru na kastingu. Jako se radujem, jer je to nešto neviđeno - rekao je nedavno za "Kurir" i otkrio šta radi trenutno u Beču.

foto: Printscreen/Instagram

- Trenutno radim na Ju planet televiziji. Prikazujemo život naših ljudi koji ovde žive, razgovaramo sa njima, radimo reportaže. Sa svim profilima ljudi, od najobičnijih pa do vlasnika restorana. Zadovoljan sam, prijavljen sam, imam dobru platu. Radim na Zapadu, ali na srpskom jeziku. Pored toga, imam svoj Jutjub kanal

Otkrio je zbog čega je 2012. otišao s porodicom iz Beograda u Beč:

- Otišao sam jer mi je televizija na kojoj sam radio dugovala osam plata, i oni su tada bili u krizi. Mi smo na lep način prekinuli radni odnos, dobio sam otpremninu i otišao. Drugo, televizije su tada radije otkupljivale strane sadržaje, nisu ulagale u naše autorske emisije, a ja sam neko ko je uvek to želeo da radi i napravio sam istorijske pomake u televiziji. Nisu znali šta da rade sa mnom, nisam imao zadatke. Kako smo supruga, deca i ja imali austrijske papire, odlučili smo da se preselimo tamo. Ćerke su tamo upisale školu, žena se zaposlila, a ubrzo sam i ja počeo sa raznim poslovima. Ženini roditelji su gastarbajteri, pa smo u to vreme na osnovu toga uspeli da dobijemo boravišnu i radnu dozvolu.

Radio je kao taksista u Beču:

- Imao sam uspone i padove. Nisam uvek imao dobre poslove. Vozio sam Uber taksi, ali samo mesec dana. Dobio sam za to vreme dve kazne i, kada je trebalo da primim platu, bila je mizerna. Radiš od sedam ujutru do sedam uveče, izrabljuju te i na kraju ne dobiješ ništa. Užasan posao. Onda sam vozio automobile koji su se iznajmljivali, to se zove "drive now". Na primer, neko doputuje u Beč i hoće da iznajmi automobil, a ja ga posle pokupim. To je bio pristojan posao. Ali ja sam master žurnalistike i želeo sam nešto više.

foto: Printscreen Instagram

- Na pijaci nisam radio, ali sam dosta vremena provodio na buvljacima. Tamo je dosta naših ljudi prodavalo tehniku, stvari, muljali su nešto i ja sam s njima radio reportaže. Zbog toga sam dane provodio na pijaci, prodavao s njima, družio se. Ipak, imam plan da iznesem svoje stare stvari iz podruma i da ih prodam na buvljaku, to je ovde u Austriji moderno i svi to rade. Simpatično je - zaključio je tom prilikom.

kurir.rs

Bonus video:

02:06 ANABELA NAŠLA GAGIJU ZAMENU: Voditelj uskočio umesto Đoganija i napravi o haos na sceni