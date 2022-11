TAKI I MAJA SE VIĐALI MESECIMA! Marinković tražio od STARLETE da bude DOBRA sa njegovom ĆERKOM, a evo šta joj je obećao zauzvrat

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković, dovođen je u vezu sa mnogim mladim starletama i učesnicama raznih rijaliti programa, a na njegovom spisku našla se i Maja Kovačević sa kojom se upoznao tokom njenog učešća u rijaliti programu "Bar".

Taki i Maja prvi put su se sreli na žurki u rijalitiju, ali varnice među njima nisu odmah proradile, objašnjava izvor za Kurir.

Marinković se prvo družio sa Sofijom Unom Manić, sa kojom se viđao i nakon njene diskvalifikacije iz "Bara". Brzo nakon okončanja njihove ljubavne afere, Majin otac zbližio se sa Kovačevićevom.

- On je dolazio na njeno radno mesto dok je je bila u "Baru", vremenom su se bolje upoznali i otpočeli druženje. Kada je Maja završila sa svojim takmičenjem nastavila je da dolazi u Beograd zbog poslovnih i privatnih obaveza i tada je počela ljubavna avantura između Takija i nje - ispričao nam je dobro obavešten izvor i objasnio kako se njihov odnos razvijao:

- Viđali su se povremno, izlazili su po kafanama i restoranima i kasnije bi odlazili na neko mirno mesto da zajedno provedu noć, sve je to trajalo nekoliko meseci.

Maja i Taki viđali su se sve do njenog ulaska u "Zadrugu", a prema rečima našeg izvora on ju je zamolio da bude dobra i da pomogne njegovoj ćerki Maji, a zauzvrat je obećao da će joj slati garderobu u "Zadrugu". Ona to nije uradila, već je imala seks s Majinim dečkom Bilalom.

