"OSTVARILI SMO VIŠEVEKOVNI SAN I URADILI PUT DO NAŠE CRKVE" Nikola i Marko Rokvić oduševili sve, reagovala i ESTRADA (FOTO)

DOŠAO DO CILJA

Pevači i rođena braća Nikola i Marko Rokvić ne kriju da su privrženi crkvi i bogu te molitvama koje su sastavni deo njihovih života.

Sada su na društvenim mrežama podelili fotografije sa sveštenicima, nastale uspred srpske svetinje koju su finansijski pomogli.

foto: Ana Paunković

- Danas smo došli do jednog velikog cilja! Ostvarili smo viševekovni san, uradivši put u Koluniću do naše crkve! Radost i ljubav su nemerljivi za sve nas Petrovčane! Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije, milošću Božijom me je odlikovao ordenom Bihaćko Petrovačkih novomučenika! Neopisiva čast i odgovornost! - napisao je Nikola Rokvić na svom Instagramu ispod fotografija koje je podelio sa svojim pratiocima.

- Čestito srce i Bog voli. Ti si neobično plemenita osoba. Na ponos tvojoj porodici i svima koji cene dobrotu - napisala je Suzana Mančić, a brojne javne ličnosti podržale su ovakve Nikoline objave na mrežama, kao što su Tijana Dapčević, Mirjana Bobić Mojsilović, Viktor Savić i drugi.

Kurir.rs/K.Đ.

