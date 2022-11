BILJANA SRBLJANOVIĆ PODRŽALA RADU MANOJLOVIĆ: Sviđa mi se odbijanje da joj se RUGAJU gori od nje zbog POŠTENOG RADA njenog oca!

Spisateljica Biljana Srbljanović reagovala je na tvitove pevačice Rade Manojlović koja je istakla da uprkos tome što je ona popularna, otac joj radi na pijaci i prodaje toalet-papir.

Biljana je istakla da joj je drago što Rada ne dozvoljava da joj se rugaju gori od nje, a posebno ne zbog rada njenog oca.

foto: Ana Paunković

"Nisam mnogo znala o Radi Manojlović, osim onog najopštijeg, sve do kovid kontroverzi. Ne slažem se ni sa čim što je govorila i pisala o vakcinama i koroni. Ali želim da kažem da mi imponuje njeno odlučno odbijanje da joj se rugaju gori od nje, a zbog poštenog rada njenog oca", napisala je Biljana.

foto: Printscreen/Twitter

"Hvala! Drago mi je, lepo ste ovo rekli", napisala je Rada u odgovoru.

Inače, Rada je oduševila sve kada je na Tviteru priznala koliko je njen otac Rade vredan čovek.

foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

- Moj tata prodaje toalet-papir na pijaci. I ne samo to, već i hiljadu nekih drangulija, baterije za satove, sijalice, boce za plin... Različite sitnice. Naravno, ne mora da radi i već 15 godina ga molim da prestane, ali on ne želi. Voli da ima posao i svoj dinar. To ga održava u životu. Bavio se time i pre nego što sam postala popularna - napisala je pevačica na Tviteru.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:42 Rada Manojlović napravila haos na svadbi