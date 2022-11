BEBICIN STRIC ŠOKIRA: Osoba koja je bila u SEKTI i ubila SNAJU mogla je da mu SMESTI! Porodične intrige, magija, svi ga se ODREKLI

Veliku prašinu u medijima digla je priča o tome da je Nenad Macanović Bebica u sekti.

Sada je o svemu progovorio Nenadov stric Branislav.

Kako reagujete na priče da je Nenad u sekti? Imate li neka saznanja?

- Ja imam sumnju u jednu osobu, da je mogla to da mu namesti, ali ne mogu da garantujem. Znam da je bila u sekti, bliska je bila njegovoj familiji, a i mojoj... Nemam saznanja da je bio u sekti, ali sumnjam da je ta osoba mogla da nešto namesti njemu - da ga vrbuje, jer je ona sebi jednu žrtvu rešila, pre sedam, osam ili deset godina, ubila je rođenu snaju. Moguće da je ona sebe očistila, pa je prebacila te vradžbine na drugoga. Znam da je radila svašta što ne treba i ne sumnjam da nije ostavila trag na njega. Može otac da mu bude u branši tog ludila, da nisu Kulići? Da su mu Kulići žrtve, a moguće da mu je otac njegova žrtva za to. Nemoguće da čovek sa toliko godina da se odrekne žene, porodice, familije, znači nešto nije u redu - naveo je rođak.

Zadrugari čak imaju teoriju da je na njega bačena crna magija?

- Ništa nije isključeno. Danas je i drvena peć moguća, ali kad naložiš, izgori. Neverovatno. Da me uhvati neko za uvo i da mi zavrće ući zato što komentarišem? Zamisli ti to. On prelazi preko svega toga, njega ne intresuje ništa. Spava večeras sa Zolom, sutra sa Ivanom, prekosutra sa mnom, je*e se... Ne znam kakav bi čovek bio da ja sad dovedem ženu u stan i da moja žena gleda kako ja nju je**m i sutra opet sve normalno. Nemam komentar, to je suludo, brate mili. Ne znam šta se sa njim dešava. On je obrukao prvo ono dvoje dece, onu ženu, oca i mamu, ali mene nije, jer sam ja neke stvari od ranije zaključio. Za mene on može da postoji i da ne postoji. Mogu da ti kažem, to su malo i roditelji krivi. Njega niko ne pita: "Gde su mu tri autobusa turistička koja je prodao?" Gde su 100.000 evra koje je pozajmio od čoveka iz Nemačke? Što je podigao pare sa očevog računa, ako mu je dao, kao što je rekao, na ruke? Laže! Dizao je dok ovaj nije provalio - zaključio je Bebicin stric.

Je l' on u kontaktu sa svojom majkom?

- Imam informaciju da jeste, ali mislim da laže. Imam informaciju da mu je majka rekla da mu neće više plaćati stan koji je iznajmio. Otac mu ima šest stanova, zgradu, radionicu, ali nije tačno da mu je otac dao pet miliona dinara da nosi nekome. Ne. Što mu je ukinuo ovlašćenje na računu, ako mu je dao pare? Kaže da je platio stan na Altini 350.000 evra?

Zašto on mora da krije od Kulića da se čuje sa majkom?

- Pa, laže. Moguće da je održavao kontakt sa majkom, ali mislim da se ne čuju, jer ja neke stvari saznajem preko drugih ljudi.

foto: Zadruga

Bebica je pričao da je pet puta odlazio na poligraf zbog nekih tendera, u sklopu posla?

- Kad je neko išao za tender na poligraf? Ja to nisam do sada čuo nikada, to sam čuo od njega eto.

Je l' situirao ženu i decu?

- Ma kakvi, nema to veze sa vezom, to je sve laž. Drugo, Marija i Miljana su najveće dve dr**e koje postoje. Kakva si ti majka, baka i žena, da ostaviš unuka, muža bolesnog i dođeš u "Zadrugu"? Da ti dođeš i prosipaš mu*a umesto bubrega, da si ti majka i ostalo? On nema kud više, u Beograd nema šta da traži, zato vrši pritisak na Miljanu. Nema kud, svi su ga se odrekli! Ma kakvi, zet ima firmu za polovna vozila, nema veze. Ima čovek firmu na svoje ime, nema veze s vezom. Njegova priča nije ničija, nego samo njegova, jer on sada traži izlaz, a nema izlaza. To je čovek koji ne zna kud je pošao i kud je došao.

Kada je pričao o poslovima kojim se bavio, otkrio je da je bio zadužen za slanje kamiona u Avganistan, kako bi se tamo montirale rakete.

- Ma kakav Avganistan, to sam čuo, kakvi avioni, kakvi kamioni? Ko je on da šalje kamione u Avganistan da se montiraju rakete? Dajte, molim vas (smeh). On je od onakvog bogastva došao na to da maže margarin na hleb, a izjavio je da za doručak daje 1.000 evra - rekao je rođak.

