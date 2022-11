"JAKO JEFTINA PROSTITUCIJA" Bila je zajedno u rijalitiju sa Milicom Dabović, sad je URNISALA zbog golišavih slika: BLAMANTNO

Jovana Tomić, model i bivša učesnica jednog rijalitija, komentarisala je novi posao nekadašnje saborke Milice Dabović, na sajtu za odrasle. Njih dve u rijalitiju se nisu baš podnosile, a sad je Jovana prokomentarisala Dabovićkin novi posao na sajtu za odrasle "Only fans".

- Jako jeftina prostitucija. Meni je to blamantno. Ne mogu prostituciju nikako da svarim, jer smatram da je samopoštovanje i samovrednovanje jako bitno. Ako se bavite time, bavite se u Amsterdamu, tamo gde je to posao, a ne ode: "Plati mi tri dolara i poslaću ti sliku koja izgleda degutantno i jeftino." To mi je katastrofa! - rekla je Tomićeva u jednom potkastu Magnum show.

foto: Printscreen

Milica Dabović je pre nekoliko nedelja obavestila javnost da je našla novo zanimanje, te da će sada novac zarađivati tako što će se skidati, a svako ko uplati nekoliko dolara moći će da dobije nagu fotografiju bivše košarkašice.

kurir.rs/blic

