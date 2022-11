"TAKIJU NIJE BILO NEPRIJATNO KAD JE GLEDAO MAJIN S*KS PRED KAMERAMA, A OD MENE JESTE!" Voditeljka udarila KONTRU, preti PRIJAVOM!

Voditeljka Tamara Galijano oglasila se za Kurir, nakon emisije u kojoj je otac Maje Marinković - Radomir Taki Marinković demonstrativno napustio studio, kada se ona pojavila u emisiji u kojoj je on gostovao, a zatim joj je i zapretio tužbom.

foto: Printscreen/Instagram

Tamara nam je otkrila da od emitovanja emisije trpi pretnje i da joj nije jasno zašto se Taki okomio na nju, kada je ono što njegova ćerka radi pred kamerama sramotno.

foto: printscreen

- Ne znam šta dotični Taki hoće od mene. Njemu nije neprijatno kad je gledao ćerkin seks uživo pred kamerama, a od mene jeste. Čovek se plaši da se suoči sa mnom, ne znam koji je razlog i ko stoji iza svega ovoga. Ja nisam otišla na posao koliko mi je loše, Majini fanovi su me napali i izvređali. Želim ponovo da se vidim oči u oči sa Takijem, ne znam zašto beži od mene. Poznajemo se mi vrlo dobro, on je težak folirant. Njega i njegovu ćerku najstrašnije vređaju i govore za njih razne bljuvotine, a on se okomio na mene. Ja ništa nisam uradila sramotno da me čovek napada, a a njegova ćerka to radi svaki dan. Ja ću njega prijaviti ako bude nastavio da mi on i njegovi nazovi fanovi prete - poručila nam je uplašena Tamara.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, prethodnih nekoliko dana je bilo veoma stresno za oca zadrugarke Maje Marinković, te je završio i u Urgentnom centru zbog stresa, ali tu neprijatnim izneneđenjima nije bio kraj.

foto: ATA Images

Naime, Radomir se, po napuštanju bolnice, pojavio u jednoj emisiji, gde su ga voditelji iznenadili uvođenjem u studio Tamare Galijano, voditeljke koju je Marinković tužio zbog toga što je izjavila da je on imao odnose sa svojom ćerkom Majom.

Kurir.rs/A. Panić

