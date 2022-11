"PRIZNALA SAM VEZU SA NIKOLASOM SAVELJIĆEM JER SE PRIČALO DA SAM NEVINA!" Milica Pavlović o INTIMI i ljubomornim koleginicama!

Milica Pavlović jedna je od najpopularnijih pevačica u regionu. Koliko je tražena svedoči i to da dnevno stigne da odspava samo dva sata.

Sada je spremna i na novi korak, pa 11. februara 2023. organizuje prvi veliki solistički koncert u Nišu, koji će biti najava spektakla u Areni u Beogradu, ali i novog albuma, koji sprema za proleće.

foto: Nenad Kostić

Kako smo čuli da pevačica ima simpatiju, na početku razgovora smo je pitali da li se nada da će joj on do koncerta u Nišu postati dečko.

- Koju simpatiju spominješ? Ja bih volela da tu bude nečega do Niša. Nadam se.

Spremaš se za Dubai, gde ćeš imati koncert posvećen Svetskom prvenstvu u fudbalu, hoćeš li biti najvatrenija navijačica naše reprezentacije?

- U Dubaiju ću snimiti neko dobro vino ili lep koktel, na primer "porn star", volim taj koktel i sešću i navijaću, jer smo jedni od favorita i biće napeto.

Mnogima si trn u oku zbog uspeha koji si postigla. Kako ćeš se izboriti s ljubomorom koleginica?

- Mnogo mi je lepo u razgovoru s tobom, pa ću da te pitam: da li stvarno misliš da ja pored svojih obaveza koje imam mogu da se bavim njima? Da li veruješ tim mojim kolegama kad kažu da se ja bavim nečim? Ja za polovinu njih i ne znam da postoje! Nerealno je da neko kaže da se ja bavim drugim osobama. Naravno, kad neko izbaci novu pesmu, ja prva poslušam, to mi je obaveza, da budem u toku šta izbacuju moje kolege. Ali ja da se bavim njima, ne!

Ali one se bave tobom.

- To je pitanje za njih. Ja im želim da zakazuju velike koncerte i da rade albume i da nemaju vremena da se bave drugim osobama.

foto: Nenad Kostić

Tvojoj drugarici Jeleni Karleuši si nedavno poklonila ajvar, šta očekuješ zauzvrat?

- Jelena je uvek bila džek. Dosta toga sam joj poklonila, kao i ona meni. Jelena će biti sad u neprijatnoj situaciji kad ovo bude čula. Meni je dovoljno što me ona podržava i što voli ono što radim kao i ja što ona radi. Meni je lepa poruka s njene strane uvek super.

Kako sada gledaš na situaciju koja ti se desila sa Anom Nikolić i pesmom "Provereno"?

- Uopšte neću da trošim svoje dragoceno vreme na tu priču. Nemam šta novo da ti kažem na tu temu. Svima je sve kristalno jasno. Meni to uopšte nije bilo potrebno u tom momentu, ali eto, desilo se.

Kad smo poslednji put razgovarali, rekla si mi da su svi tvoji bivši bili promašaji. Da li su te posle toga zvali?

- Ja sam to nešto lupila (smeh). Jesam li to tako rekla? Niko me od njih nije zvao. Nisu bili promašaji, trebalo je da se dese baš u tom periodu kad su se desili. I svi su oni uneli neku lepu energiju u moj život. E sad - neko je završio s "dabogda propao", neko ovako, a neko onako. Sve te moje pesme ne bi ni nastale da nije bilo njih. Inspirisali su me mega.

Pričaš u množini, a mi znamo samo za Nikolasa Saveljića.

- Ispala sam fer, jer ja od toga da o tome ne pričam, ispalo je na Tviteru: "Evo je ova nevina." Daleko od toga. I onda sam bila iz priče daj da kažem za nekog, da više ne budem. Namestila se situacija, takva je bila i emisija. Ne kajem se. Mogu ja da ti otkrijem još nekog, ali to nema veze.

foto: Nenad Kostić

Evo, sad imaš priliku. Otkrij mi makar da li je postojao neko od tvojih kolega s kojim si bila u vezi?

- Izlazila jesam, bila nisam. Izlazila sam s više njih: neko lepo piće, šetnja, priča. I sa svakim od njih sam ostala u super odnosima. Ali meni je tada, u tim momentima, bilo krenulo snimanje albuma, koncerti, nema me, a taj neko ode svojim poslom. Nikako nismo kliknuli na kraju i nikad se to nije završilo da smo se nekako zgadili. Prosto, izlazimo i put nas navede negde drugde, ali kad se sretnemo, super smo.

Da li si ih u startu zamislila kao svoje potencijalne partnere?

- Nisam zaljubljive prirode i retko kome dajem priliku. U ovom poslu sam 11 godina i zaista sam odolela mnogim iskušenjima. Uglavnom su ti ljudi s javne scene s kojima sam izlazila do mene dolazili uz preporuku. U smislu, deset njih mi kažu: "On je dobar dečko, nemoj da ga stavljaš u tu kategoriju. On nije to što misliš, zbog toga i toga. Molim te, izađi na piće s njim, on je moj drug, brat. Dečko pita za tebe tri godine, nije budala." Oni mi onda daju te opise i onda kažem: "Okej, normalac je." Prođe neko vreme i ja odem s njim na piće. I posle dve nedelje pita me da li može da me izvede na ručak i onda odemo.

Kako ti se udvaraju kolege?

- Slabo. Za moj ukus slabo.

Ko je bio veći šmeker - oni li ti?

- Ja sam uvek bila šmeker najveći na svetu.

Da li si ti nekad platila muškarcu ručak ili večeru?

- Ako muškarac, kad krenem da se okrenem da platim i uzmem torbicu, a on je u fazonu: "E, pa nemoj, ne mora...", to je gotovo. Ja sam ga već platila i u životu i u glavi i s njim sam završila. A volim da platim.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

04:43 Milica Pavlović spava samo 2 sata zbog koncerta u Nišu