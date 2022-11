,,SIGURNO JOŠ JEDNOM”: Nevena Božović ne odustaje od Evrovizije

Nevena Božović otkrila da li bi Nevena Božović bila je gost u jutarnjem programu na Radiju S gde je kod Irene i Ivana između ostalog razgovarala i o predstojećoj pesmi za Evroviziju, kao i da li planira da se prijavi na istu.

Da li te to zanima I dalje? Konkurs za Beoviziju je produžen do 1. decembra - pitala ju je Irena Karaklajić.

Ja bih sigurno još jednom. Zaista volim tu scenu i sve to što Evrovizija nosi. Mi kod nas nemamo priliku da radimo na takav način. Meni je to ogromno iskustvo da shvatim na koji način uopšte želim da radim I da vodim svoju karijeru. Stvarno mi je to pomoglo dosta, a i uopšte ta atmosfera na toj sceni, mislim da se to samo tamo desi, to znaju svi izvođaci koji su bili i ta snaga koju moraš da imaš, pobeđujes sebe. Imaš ta tri minuta i to je to, kraj – rekla je Nevena, pa otkrila šta planira za predstojeću godinu.

Ne, iskreno, išla bih samo ako nađem pesmu u koju verujem u tom trenutku. Tako se desilo I sa pesmom ,,Kruna” , ali tada nisam razmišljala da ja tada pobeđujem. Tada me je nosio taj neki utisak da je to moja prva pesma i muzika i tekst koji želim svima da predstavim, da svi čuju, pa zašto ne Beovizija, pesma je za veliku scenu, pevačka je i jednostavno se desilo

