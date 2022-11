"KRIVA SAM ZA SVAĐE, ALI..." Sanja Grujić nikad iskrenija o odnosu sa Markom Stefanovićem, evo šta zaista OSEĆA prema njemu!

Sanja Grujić je protovorila o njenoj vezi sa Markom Stefanovićem. Ona je otkrila kako se oseća:

- Jako sam se zaljubila, Marko mi se mnogo sviđa. Imamo ponekad sukobe jer ja ne mogu da obuzdam svoju posesivnost. Ne znam šta mi je, 24 časa smo zajedno, on sve radi za mene, kuva mi kafu, sprema mi hranu, ali ja uvek nađem neku glupost koju pretvorim katastrofu, ali to je bolje jer će me upozanti lepo. Pre neki dan me je izneriviralo što je pričao sa Cvetom, a onda mi je Neca slagao da me je neko ogovarao kod Marka, a meni je to zasmetalo. Drago mi je što sam se zaljubila - rekla je Sanja pa dodala:

- Ja sam glavni krivac u svađama jer ja potenciram, ali sada se trudim da budem normalna. On ne mora kod sebe ništa da menja jer on mene poštuje, a on svu pažnju usmerava ka mene, ali meni sveta ako on priča sa njim, ja sam jako posesvina. Neke stvari nije bilo realno da primetimo tokom druženja, ali sada na početku se sve vidi. Što se mene tiče da nema promena raspoloženja ne bi biklo zanimljivo. Meni nije jasno što Aleksandra, IVan i Marija Kulić komentarišu našu vezu - dodala je Sanja.

- Stakao sam utisak da ti Marko ne udeljuje komplimente - upitalo je Drvo.

- Jeste, ja to volim. Meni to prija, ja to baš volim i baš mi znači sve to. On mora to da ističe i da govori to, volim kada mu ugađa. On to mora da radi tri puta dnevno, kao doručak, ručak, večera. - rekla je Sanja.

- Čuo sam da neki komentarišu da će vam veza pući do Nove godine - upitalo je Drvo.

- Meni je neprijatelj svako ko priča tako o mojoj vezi. Ivan je dolazio kod mene i pričao kako je naša veza krenula noralno, kako lepo provodimo vreme,a onda kada smo imali sukob on kaže da ćemo pući. Onda je rekao da će Aleks i Zvezdan da se smuvaju, a Marković da će okrenuti sve devojke pa se vratiti Milici. Moja veza nije počela na bolestan način već lepo i lagano. Ja o Marku znam mnogo više nego oni o svojim partnerima.

