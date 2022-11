TRANSRODNA PEVAČICA ODUŠEVILA SRBIJU: Alina osvaja glasom i stasom, a ovako je izgledala dok je bila MUŠKARAC! (FOTO)

Alina Juhart oduševila je javnost svojim pojavljivanjem u pevačkom takmičenju "Zvezde Granda", kao i priznanjem da je transrodna osoba, a naša redakcija došla je u posed fotografije na kojoj se vidi kako je ona izgledala kao muškarac!

Na fotki se vidi Alina kao tinejdžer, i to kad je pre nekoliko godina učestvovala u jednom muzičkom takmičenju.

Pričala je o tome koliko joj je bilo teško da se nosi s tim što je drugačija, ali i zbog čega nikad nije odustala od sebe.

- Ja čak ponekad zaboravim da sam nešto drugačija, prosto toliko doživljavam i živim svoju ženstvenost da ponekad zaboravim - rekla je ona. Borba sa sobom dugo je trajala, a proces prihvatanja nije bio lak. Alina je prihvatila sebe tek kad je postala žensko, kako se oduvek i osećala.

- Mislim da je to bilo još kad sam bila devojčica, ali to je proces, pa i dan-danas posumnjam u sebe. Znate, to nije lak život. Ponekad kad šetam ulicom, ljudi me gledaju, pa onda čuju glas, a ja moram da objasnim ljudima - ispričala je ona za Grand onlajn i dodala:

- Ja sam imala haljine kod kuće, još pre deset godina sam ih oblačila, ali javno i prvi put je to bilo pre četiri godine u Splitu. Tad sam osetila potrebu da ponesem haljinu i tad sam procvetala i od tada ne skidam haljine. Ne nosim pantalone, ne nosim farmerice, ništa, uvek haljine, ne mogu bez njih više - rekla je ona.

Mnogi bi pomislila da je Alina imala estetske intervencije, međutim, istakla je da nije ništa radila na sebi:

- Ništa veštačko nemam, ništa nisam uradila, volim da budem prirodna, da imam prirodnu boju kose.

