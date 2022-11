SAMO JE NJEMU OVO POŠLO ZA RUKOM: Matić RASPRODAO najveću dvoranu na JADRANU i na zahtev publike PRAVI JOŠ JEDAN KONCERT

Dok se nalazi na Australijskoj turneji muzičkoj zvezdi Saši Matiću stigla je sjajna vest. Naime, kao što je najavljeno Saša će 17.decembra održati veliki koncert u splitska Spaladium Arena. Mesec dana ranije dvorana koja prima 12.000 ljudi već je cela rasprodata, zbog čega je Matić bio prinuđen da otvorio još jedan datum. Zbog velikog interesovanja Saša i njegov tim došli su na odluku da otvore još jedan datum, a to je 18.decembar. Prema rečima hrvatskih organizatora, oduševljeni su ovim potrezom, posebno što se do sada nikada nije dogodilo da jedna izvođač dva dana za redom napuni najveću dvoranu na Jadranu.

- Iskreno ono što nas je oduševilo jeste činjenica da niko do sada od kada postoji, a to je od 2008. godine nikada nikome nije pošlo za rukom da održi dva koncerta zarednom. Ovo je prvi put u istoriji ove arene - poručuju organizatori iz Hrvatske.

Prema rečima Matića, ovo smatra velikim uspehom i obećeva da će napraviti sjajnu atmosferu.

- Oduvek mi je bila želja da pevam tu čuveni Spaladium Arenu. Godinama unazad to je moja san i volim što ga ispunjavam i to na najbolji mogući način, a to su dva velika koncerta. Beskrajno sam zahvalan svojoj publici i obećavam da će tu noć pamtiti dugo, kao mnoge koje smo zajedno proveli - poručio je Saša za beogradske medije i dodao da će koncert biti organizovan od strane Kamarad produkcije.

Nakon Australijske turneje, Saša će održati koncert u Dubaiu koji je zakazan za 28.novembar. Po povratku iz Emirata sledi veliki koncertu Splitskoj dvorani 17.decembra, potom i 18.decembra. Nakon toga na red dolazi dvorana Spens u Novom Sadu, gde je koncert zakazan za 21.decembar. I na kraju, ono što svi sa velikim nestrpljenjem isčekuju jeste koncert u Štark Areni 8.marta.2023. godine.

