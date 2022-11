"ZLI LJUDI, PRESTANITE DA ME MRZITE, DOBIĆETE RAK OD STRESA!" JK nakon haosa sa Topalkom podigla prašinu objavom, evo šta poručuje

Pevačica Jelena Karleuša redovno se oglašava na svom Instagramu, a sada je novom objavom ponovo podigla prašinu na toj mreži.

Naime, Jelena se oglasila i poslala poruku svojim "hejterima", a nakon toga se obratila svima onima koji je podržavaju.

- Zli ljudi... Morate da prestanete da me ogovarate, da mi zavidite i da me mrzite. Dobićete rak od stresa. Duboko udahnite i idite na nečiji drugi profil. Možete vi to. Spasite se, ko je loše mislio o meni, kukala mu majka. Ajd polako... Jer ovu boginju (divu i kraljicu), zabole za vaše nebitno mišeljenje i 3 pratioca (A i žao mi je da pocrkate, mada ste g.....). A vi koji me volite i koji pišete najdivnije poruke i komentare, hvala vam što me svakodnevno podsećate koliko sam najlepša i najbolja - napisala je Jelena i dodala:

foto: Printscreen

- U stvari, ja sam savršena. Savršeno biće. Život je lep. Kao ja. I zato slobodno pišite još, volim to da čitam. Moja lepota leči, popravlja vam raspoloženje i dan čini obasjan sunčevim zracima. Jedna lepa misao o meni donosi sreću. I zato uplatite loto. Anđeo je među vama. Moja muzika je dokaz van vremenske božanske energije. Živite u JK eri srećni zbog mogućnosti - poručila je.

Inače, Jelena je tokom jučerašnjeg dana napala kolegu Milana Topalovića Topalka zbog fotografije iz lova.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

- Šuma je sve ono što mi je potrebno da se detoksiram - napisao je on, a Jelena mu je uputila brutalan komentar:

- I meni je ta puška potrebna, da te ZAUVEK DETOKSIRAM psihopato! Ti ćeš indijanac da ubijaš po šumi?? J*bem ti mater bolesnu! - napisala je JK.

Kurir.rs/I.B.

