ANČI PROGOVORILA O LJUBAVIMA S FUDBALERIMA! Vladan Lukić joj je bio prvi, a sa ovom SVETSKOM ZVEZDOM je imala kratku avanturu!

Andrijana Anči Dabetić devedesetih je bila omiljena i među fudbalerima. Ali, ni ona nije bila imuna na njih. Sa nekima je bila u vezi, a najveća ljubav među sportistima, otkriva za Kurir, bio joj je Vladan Lukić. Dovođena je i u vezu sa nekadašnjom zvezdom fudbalskog kluba Milan Paolom Maldinijem, na čijim utakmicama je u to vreme često bila viđena.

Pričalo se da si zavela i čuvenog fudbalera Paola Maldinija. Jesi li bila s njim?

- Tako bih volela da je to tačno, ali nije. On je jedan od najlepših fudbalera. Zabuna je nastala jer sam u to vreme često bila u Milanu i išla na utakmice. Moj tadašnji dečko je ličio na Maldinija. Neki novinar me je pozvao i rekao da sam viđena na stadionu, da ne prijavljujem ko mi je dečko i tako je ta priča otišla. A ja sam Paola videla na utakmicama i jednom u diskoteci.

Sa njim nisi bila, ali jesi sa Sinišom Mihajlovićem, takođe svetskom fudbalskom zvezdom.

- Pre njega sam se dugo zabavljala s Vladanom Lukićem. Sa Sinišom Mihajlovićem je bilo zanimljivo, slatko, bio je na mom rođendanu, otvarao je šampanjac. To je kratko trajalo.

Zašto?

- Nismo imali mnogo vremena za nas. Te godine sam osvojila titulu mis i pevala sam. Od sedam dana šest sam radila. On je živeo u Đenovi. Imao je pauzu u prvenstvu, planirao je more, ali sam ja imala ugovorene nastupe tokom čitave sezone. Takođe, nisam htela da budem samo devojka nekog fudbalera. Videli smo se posle toga možda jednom, dva puta na nekim dešavanjima.

Po čemu pamtiš ljubav s Lukićem?

- Zabavljali smo se dve godine. Svedoci našeg upoznavanja su Keba i Bane Obradović. Bio je na parkingu i čekao majstora. Mi smo naišli, upoznali smo se i ja sam mu rekla da su najverovatnije svećice. Sevnule su varnice, razmenili smo brojeve telefona, posle nekoliko dana smo se videli i ušli smo u jedan lep odnos. Njegovi roditelji su me prihvatili kao svoje dete. On je posle otišao preko, ali ja opet zbog svoje karijere nisam htela da idem. Veza je trajala još neko vreme, pa smo se rastali.

Da li ti je žao što se nisi udala za njega?

- Nije mi bilo suđeno.

Na osnovu svega ovoga, reklo bi se da si slaba na fudbalere?

- Jesam. Sad sam fascinirana Zlatanom Ibrahimovićem.

Pa do njega ti je lako, može da ti ga sredi tvoja drugarica Nada Topčagić.

- Ne treba meni niko da sređuje. Ja volim taj tip muškarca. On kada se negde pojavi, moraš da ga primetiš. E sad, što on voli starije gospođe od sebe, i to još plave, ne znam šta bih rekla. Ide mi u prilog. Kad bismo se sreli, sigurno bi sevnule varnice, a i sevnuće (smeh).

Šta ćeš s njegovom ženom?

- Helena je pametna, ona će sve to da razume, a i Zlatanu vera dozvoljava da ima više žena.

