"TUGU I PROBLEME DELIM SA MAĆEHOM, ONA MI JE KAO DRUGA MAJKA!" Ispovest Zorane Mićanović (17): Idem vanredno u školu za frizera

Zorana Mićanović je imala samo 16 godina kada se pojavila na sceni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Njena karijera je krenula uzlaznom putanjom kada je snimila prvu pesmu "Sikter", a kako je ispričala zbog te numere se nije vratila u takmičenje.

Sada imaš 17, a na sceni si već nekoliko godina?

- Ja sam na sceni od trinaeste godine. Takmičila sam se u "Nekim novim klincima". Od šesnaeste godine sam se takmičila u "Zvezdama Granda". Nikada nisam smatrala da mi je rano za to. Dobijala sam komentare sa strane kako mi je previše rano, a da bi trebalo da sačekam. I da je trebalo da krenem sa 18, 19 godina kad stasam u veliku devojku. Nisam slušala te komentare, već sam gledala neki svoj cilj. Gledala sam Cecu, Draganu Mirković i još neke velike zvezde... I one su krenule sa 13, 14 godina. Smatrala sam da treba i ja tako da počnem.

- Ja sam se takmičila i Mili je mislio da ću ja ući u finale. Međutim, to se nije desilo. On se zainatio i sad imam jako dobru pesmu. Postojala je mogućnost da se vratim u takmičenje ili da uzmem tu pesmu. Meni je nešto govorilo da ne treba da se vratim, već da snimim pesmu. Kakva god da je to pesma bila, ja bih je snimila zato što nisam htela da se vratim u takmičenje. Bila sam ljuta što nisam ušla u finale. Snimila sam pesmu, bilo mi je svejedno kako će da prođe, a ispostavilo se da je "Sikter" postao veliki hit.

foto: Printscreen/Instagram

Imaš li podršku roditelja?

- Moji roditelji su mi uvek bili podrška. Nisu ni oni slušali komentare, nego su me uvek gurali, i voleli su da ja budem srećna. Uvek su me podržavali i bodrili u svemu. Dosta su uložili i novca i živaca.

Kako reaguješ na negativne komentare?

- Prihvatam najnormalnije. Iznervirala sam se zbog tih komentara, pa sam u jednoj emsisiji skidala šminku sa lica. Imam 17 godina i smatram da sam mlada i da nema prevelike potrebe za tolikom šminkom. Međutim, ja sam osoba koja stvarno mnogo voli da se šminka i uživam u tome. Ja sam zbog hejtera skratila nokte. I šminku sam dovela do neke granice normale. jedino je kosa ostala dugačka, ali evo sada im i kosa smeta.

Da li čitaš komentare na društvenim mrežama i portalima, i šta treba neko da uradi da bi završio na tvojoj "blok listi"?

- Čitam komentare. Gledam da li neko ima dobronamernu kritiku. I čitam dobre komentare, ali i hejt komentare. Mislim da nisi uspeo ako te svi vole. Moraš malo i da iritiraš. Kod mene na blok listi završe nekulturni i bezobrazni. Smatram da ne treba nikome da ostavljaju neprimerene komentare, pogotovo ne maloletnicama. Nasilje bilo koje vrste negativno utiče na decu. I Trebalo bi da stavimo kočnicu na takve komentare.

foto: Printscreen/Grand

Ideš i dalje u školu...?

- Idem vanredno u školu, za frizera. Odlučila sam da ću završiti i srednju muzičku školu, pošto me stalno pitaju šta je sa školom. Naravno da ne bežim od toga. Smatram da pored pevanja treba da imam i obrazovanje, jer bez toga te svi ismevaju. Mislim da je škola jako bitna.

Koliko su se promenili tvoji drugari iz škole prema tebi otkako si postala popularna?

- Iskreno, deca sa kojima sam išla u osnovnu školu, izgubila sam kontakt. Ali stanem ako ih sretnem, pozdravim se. Drugačije je sa drugarima iz srednje škole. Pre sam imala probleme u školi jer nisu baš hteli da me prihvate. Sada je to drugačije, sve je došlo na svoje. Možda je to zbog toga što sam sada popularna. Ne smatram da sam zvezda, do toga imam baš još mnogo... Ali, malo su se promenili, mada mislim da su postali bolji ljudi jer i ja se s godinama učim i trudim da budem bolji čovek.

Otac ide sa tobom na nastupe?

- Moj otac ide sa mnom na nastupe. Smatram da je to ispravno zato što sam maloletna. U ovom poslu ima dosta ljudi koji bi hteli neku korist, ali kraj sebe imam oca i zaštićena sam. Imam sigurnost.

foto: Damir Dervišagić

Sa kim deliš tugu i probleme?

- Delim tugu sa ocem, ali najviše sa maćehom. Ona mi je kao druga majka. Sa njom vrlo često sednem i ispričamo se, požalim joj se... Nemam nekih velikih problema jer imam 17 godina, ali smatram da svaki problem dete treba da podeli sa roditeljima. Sa majkom imam isto odličan odnos, ali živim sa ocem, on mi je staratelj.

Planiraš li da napraviš neku veliku proslavu za 18. rođendan, ili da snimiš možda neku pesmu baš tim povodom?

- Čula sam slučajno kada je moja majka pričala da planira da mi kupi pesmu za 18. rođendan. Možda bude i neka promocija pesme na mom rođendanu. Već su pripreme počele. Orkestar je tu, još je sala ostala. Radujem se tome. Od kolega ću zvati mnogo njih.

Da li ti se udvaraju i pišu kolege?

- Ima, ima svakakvih profila... To je sve normalno. Smatram da je ljubav divna stvar, ali treba u svemu imati granicu.

foto: Kurir televizija

Ko je tvoj tip muškarca na javnoj sceni?

- Meni je stvarno lep Miloš Biković, a sladak mi je Vojaž.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:24 Zorana se zaprepastila i izvređala mladića