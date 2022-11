MIRJANA BOBIĆ MOJSILOVIĆ IMA BLIZNAKINJU! Bila je ambasador, sličnost je NEVEROVATNA, a evo kako izgleda! (FOTO)

Književnica Mirjana Bobić Mojsilović ima rođenu sestru i to bliznakinju koja ne voli da se eksponira u javnosti. Zorica Tomić je srpski kulturolog, komunikolog, sociolog, publicista i kolumnista i vanredni profesor Filozofskog fakulteta.

Zorica je sada bila deo jedne kampanje i učesnica događaja na kom je govorila, te ju je javnost posle dužeg vremena videla. Sličnost sa književnicom i voditeljkom je neverovatna, a Mirjana nikada nije krila koliko su bliske, pa je jednom prilikom i otkrila kako je to imati blizanca.

foto: Printscreen

- Kad imaš blizanca to je poseban dar od Boga i to je, za normalne ljude koji nisu tokom života imali neka oštećenja, deo morlanog stausa u kom si naučio da deliš. Sebičnost je isključena. Zorica i ja smo morale da se borimo za pažnju roditelja i čuvamo jedna drugu. Mi smo i danas najbolje prijateljice, čujemo se dvadeset puta u toku dana, družimo se i imamo naš mali svet. Ta ljubav i potreba da štitiš nekog drugog to je odnos u kom rasteš, sa idejom da nisi sam – rekla je ona ranije za medije.

foto: Printscreen

Zorica inače nije pobornik društvenih mreža, bavi fenomenom modernih medija i njihovim efektima. Svojevremeno je bila na dužnosti opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Stalnoj delegaciji Republike Srbije pri UNESKO u Parizu.