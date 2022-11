"OPERACIJA JE TRAJALA 11 SATI!" Dragana Mitar 7. put otišla pod nož zbog NOSA, sada otkrila detalje agonije!

Bivša zadrugarka i starleta Dragana Mitar progovorila je o agoniji kroz kroju je prošla zbog nedavne operacije nosa, kojoj se podvrgalvala čak sedam puta.

- Dovela sam sebe do to mere da je operacija sedma po redu trajala 11 sati. Nije najvažnije da li sam nekom lepa ili ružna, ali kad zračim spolja, onda zračim i iznutra i onda mogu nekako da se posvetim i drugim stvarima - priznala je Dragana u ''Magazinu In'' s knedlom u grlu, dok su je svi nemo slušali.

Podsetimo, Dragana je u jednoj privatnoj klinici u Beogradu operisala nos i za to platila čak 11.000 evra. Ona je istakla da je mogla da ostane bez nosa, kao i da je bila u depresiji zbog svega što je prošla nakon brojnih neuspešnih operacija. Inače, operacija nosa nije sve što je ove godine Dragana uradila na sebi. Pre nekoliko meseci "ponovila se" novim grudima.

