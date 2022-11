SAŠA VIDIĆ NIKAD BRUTALNIJE OPLEO PO ESTRADI: Imao šta da poruči Karleuši, a ono što je rekao o Dari i Laći je BRUKA

Sašu Vidića komentarisao je bez dlake na jeziku prekid prijateljstva između njegove drugarice Jelene Karleuše i Dare Bubamare.

"Ma, ja da sam na Jeleninom mestu, Daru ne bih ni pogledao. Dara kaže "Ko se sa mnom druži, život mu je duži, a ko sa mnom nije, ni za ku.ac nije"? Jadna Dara, baš je ispala seljanka. Treba da ide u Nemačku i da snima porniće, nema više ona karijeru. Koliko mi se čini, a čini mi se, ona polako propada. Nema više tu pevanja ni interesovanja.

Jelena je imala problem i sa Laćom, koji je objavio dve pesme, koje je za nju napisao, a ona mu platila.

"On je bednik. Istina je da je Jelena jedina plaćala Marinino lečenje, a ne ove što su se k*rčile po medijima. Ona je davala dosta para. Laća je na nekim drogama, mnogo se drogira. Ista fela kao Lukas, to je ludo sve. Nema više kontrolu u ponašanju. Treba Jelena da ga tuži. Šta mu je to trebalo? Bezveze. Tužan sam, meni je Laća dobar, ali nema ništa od dobrote ako z*jebe onog sa kim sam ja dobar. Ne znam što Jelena lepo ne pozove Tončija Huljića da joj on uradi sve pesme, a ne da se aka sa budalama. Pa, i onaj mali Dimitrov iz Makedonije".

Jel znaš što se Ana naljutila na Rastu, pa mu je preko društvenih mreža poručila da mora da snosi posledice za svoje ponašanje?

"Ona je već pokazala negde ribu, koliko mi se čini. Samo je htela da skrene pažnju na sebe, šta drugo da radi? Muzička karijera i pevanje su joj već ćao, a voli da je u žiži, pa onda ovako najlakše privuče pažnju".

Milicu Dabović osuđuju zbog toga što je otvorila profil na Onlyfansu.

"Ja ne znam čemu to padanje u trans, kao Milica Olimpijada. Njena sestra je odlična košarkašica, a Milica je k**ac na biciklu. Ima seljački govor, loša je kao čovek, ogovara... Ona nikom nije interesantna, tri puta ispušena: muštikla. Muž kriminilac, brat bio u zatvoru gadi mi se".

