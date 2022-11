SLOBA RADANOVIĆ OTKRIO KAKO ĆE MU SE ZVATI SIN: Staro ime, sa jakim značenjem, a čak ga i JEDAN SVETAC NOSI

Pevač Sloba Radanović otkrio je koje je ime za sina odabarao.

Sloba je na početku otkrio je koliko mu je tekuća godina bila važna i koliko ga je promenila.

- Godina mi je bila prelepa, predivne stvari su mi se dogodile i na privatnom i na poslovnom planu. Dosta sam se uouzbiljio i verujem da ću sledeće godine biti još odgvorniji - rekao je pevač u emisiji "Premijera-vikedn specijal".

Pevač je premijerno otkrio kako se oseća povodom najlepše uloge koja ga čeka i koje su ime odabrali za naslednika.

- Jedva čekam! Iskreno, mislim da je to neka svrha života i da je to najbitnije na ovom svetu. Sloga, mir, porodica i ljubav, samo je to važno. Trudim se da mi svaki dan bude ispunjen pravi merama vrednosti i duhovnim stvarima. Uvek sam zahvalan na svemu što mi se dešava, bilo loše ili dobro, zunam da to Bog na kraju nagradi. Kada dođe beba, smanjiću obim posla kako bih bio sa porodicom. Evo, otkriću, beba će se zvati Damjan! Razmišljali smo o dosta o imenu, gledali smo neka starija imena. Inače jedno od mojih omiljenih mesta je manastir Zočište, to je manastir koji je posvećen Svetim Vračima, Kozmi i Damjanu, tako da eto, to je isto jedan od razloga - otkrio je Radanović.

Ime Damjan je muško ime koje je poreklom iz staro-grčkog jezika i smatra se da potiče od grčkog imena “Damianos”, a koje pak potiče od imenice “Damao”, u bukvalnom značenju – pobednik, ukrotitelj ili u glagolskoj formi, krotiti, pripitomiti, ukrotiti.

