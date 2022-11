KAD JE UPOZNALA OCA, SPREMAO SE DA SE OŽENI: Sandra Rešić ima samo jednu staru stvar od Nina, a ovo je rekla o njegovoj LJUBAVNICI

Sandra Rešić, pevačica i ćerka pokojnog Nine Rešića, mnogo puta je pričala o ocu, ali svaki put bi otkrila nešto novo o njihovom odnosu. Rešićka je sad otkrila da joj je od oca ostala samo jedna njegova košulja, kao i plišani medo.

Izjavila si da od tate Nina imaš samo jednu njegovu košulju?

"Moji su se razveli kad sam imala tri godine, kad sam upoznala oca, on je bio pred drugim brakom sa Sarom. Mama nikad ništa nije tražila od njega. Živeli smo normalan, radnički život. Mamu je prošla ljutnja zbog stvari koje je uradio i nismo hteli da budemo deo te priče dok on, dan pred svoju svadbu nije pozvao. Ja nikada nisam ništa tražila od njega ništa materijalno, ni finansijski. Videla sam da je oko njega mnogo nepoznatih ljudi, raznih kumova koji su imali ključeve njegovog stana. Kada je preminuo nije imao ništa. Sve se razgrabilo, ljudi su uzimali, nosili. Jednom je na Banovom brdu mama u nekom ćošku našla zamotanu košulju i pitala ga što je tu bacio kad je sa snimanja spota, a on je rekao je da mu ne treba jer se u njoj već pojavio jednom i ne može opet. Pitala je šta da radi sa Dolče Gabana košuljom, a on je rekao da baci. Mama je rekla da će da je uzme i čuva, a Nino je kazao kako hoće, ili da baci ili da je uzme. Majka je uzela, rekla nek ostane kod nas. Tako da je to jedino što mi je ostalo od njega. Imam i jednog medveda kojeg mi je poklonio. On je bio u sobi kad sam došla da ga vidim. To je najplišaniji, plavi meda na svetu."

foto: Printscreen YouTube

Kakva si sa Vesnom Zmijanac? Zna se da je ona bila njegova velika ljubav.

"Meni su novinari rekli da je Vesna napisala knjigu i da nigde nije spomenuta ta veza, a ni moj otac. Po Ninovoj priči znam da je to bila velika ljubav, da je bio zaljubljen u Vesnu, ali ne znam da li su imali vezu ili šta već, meni je rekao da su bili bliski. Pričalo se da je dolazila u Smederevsku Palanku kod deda Zlatka. Ne znam šta je Vesna tačno bila Ninu, ali znam da su bili bliski. Na pitanje da li mi je čudno što ga nije spomenula, rekla sam da možda ne želi da se seća tog dela svog života. U vreme kad je bila najlepša riba na estradi znam da su oni bili bliski, ali ja oca nisam pitala za detelje. Nisam ga pitala ni za brak sa mojom majkom a ne o drugim stvarima. Vesna i ja se nikada nismo videle, samim tim ni upoznale. Rado pevam njene pesme, pevačina je, zvezda devedesetih. Drago mi je što je i njena ćerka uspela, što ima unučiće. Ona je svojih 5 minuta slave maksimalno iskoristila, ne takmiči se sa mladim devojkama, ne operiše se. Poštujem što se povukla i što gura ćerku u prvi plan. Sviđa mi se njen način života."

foto: Damir Dervišagić, Printscreen YouTube

A koji su tračevi tebe najviše povredili?

"Oguglala sam na sve. Ne postoji ništa što može da me potrese. Skoro sam čula neku informaciju da najbogatiji čovek u Evropi tvrdi da je moj otac, rekla sam neka čovek dođe i stavi mi tri miliona evra na račun i uradićemo DNK. Čisto sumnjam da bi mama tvrdila da je moj tata Nino i da bi nas četvoro živeli u iznajmljenom stanu, ali javno ću se izviniti ako nije tako. Cica je jako volela mog oca, bila je zaljubljena u njega do bola. To što je on bio labilan, što ga mesto nije držalo, druga je tema. Ja sam dete rođeno iz braka i ljubavi, ali su me nazivali kopiletom, a moju majku muslimanskom kurvom. Napadali su nas, mamu da je sve izmislila i nakačila se na zvezdu. Nino je postao zvezda tri godine posle mog rođenja, pre toga je bio kafanski pevač Amel Rešić. Kafanski pevač. Sad je sve to prošlo, ništa me ne pogađa, znam ko sam, gde sam, šta sam. Nadam se da tata posle 16 godina, više ne mora da se prevrće u grobu. Ja sam već oguglala na sve to."

kurir.rs/svet

Bonus video:

02:53 MORALA DA POTPIŠE DA NEĆE DA SE UBIJE! Sandra Rešić obukla venčanicu i popela se na vrh zgrade NJENE KOLEGE PRETRNULE OD STRAHA