SAŠA POPOVIĆ OTKRIO KOJA PEVAČICA JE NAJTRAŽENIJA! Izneo tajne iz Zvezda Granda, a evo koji folker je OMANUO: On nije imao HIT!

Saša Popović provorio o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", kao i o brijnim takmičarima koji su uspeli ili ne u ovom šou programu.

- Za ovih osam godina se mnogo toga promenilo, ali kada su "Zvezde Granda" u pitanju, koje traje već 18 godina, stvari su ostale iste, međutim, niko nije ni slutio da će muzičko takmičenje steći ovoliki uspeh.

- Ma, kakvi! Niko tada u celom našem timu, ni ja, ni Željko, niti bilo ko drugi, niko nije mogao da veruje da će "Zvezde Granda" steći takav uspeh. Tako smo preskakali godine, pa je 2009. godine pobedio Darko Lazić, preskočili smo još jednu godinu nakon toga, a onda smo od 2011. godine krenuli sa petom sezonu, videli smo koliko narod voli ovo takmičenje, i od tada nismo stali, ne preskačemo nijednu godinu! Evo nas ovde gde sada - ističe ponosno Saša i otkriva da je dosad na audicijama "Zvezde Granda" prošlo 120.000 kandidata.

- Mi kad posmatramo kandidata, prvo gledamo glas i pevanje. To je nekih 50-60 posto, ali to nije dovoljno. I vi ste svedoci da to danas nije dovoljno, tu sad postoje i stajlinzi, izgled, ponašanje, harizma... Velika je stvar i šta se kome nalazi u glavi i kako se ponaša, kako razmišlja o svemu tome. Mora i da ima neku inteligenciju i psihičku stabilnost, koja je i najveći problem - otkriva Popović i kaže da ne bi mogao da izdvoji najveću "Zvezdu Granda":

- Ima ih dosta, zaista, ne bih mogao da kažem ko je najveća zvezda. Ali evo, Tanja Savić iz 2004. godine i dan-danas puni klubove, hale, ima dobre pesme, albume, dosta je tražena. Bane Mojićević je vrhunski pevač, dobar zabavljač, radi posao fantastično, ali ono što je njemu nedostajalo jeste klasičan hit. Da li je sad to naša greška u timu, ne znam, ali kada pitate koji je hit Baneta Mojićevića, ne možete da se setite. Ali kad pomenete Tanju Savić, tu je hitova koliko hoćete! Od "Tako mlada" do "Zlatnika", pa i ovih novijih... Tu je i Darko Filipović iz te generacije, njegova pesma "Ona, ona" se dosta pevala, svi je znaju kad se spomene njegove ime - priča direktor "Granda" u "Premijeri".

