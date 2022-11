VELIKA ISPOVEST OCA RADE MANOJLOVIĆ! Prodaje na pijaci, pošteno zarađuje, a onda progovorio o ćerki: "Voleo bih da imam zeta..."

Veliki broj poznatih i slavnih na domaćoj estradnoj sceni sklon je da, kada uspe, krije detalje iz svog detinjstva. Najčešće se stide svog porekla i izbegavaju da u medijima predstavljaju svoje roditelje i užu i širu rodbinu.

To nikada nije bio slučaj sa jednom od najuspešnijih pevačica „Zvezda Granda“ Radom Manojlović, koja je isticala da je dete sa sela i s ponosom pričala o svom ocu Radetu i prerano preminuloj majci.

Na improvizovanoj tezgi u svom kombiju Rade Manojlović, otac pevačice, prodaje filtere za cigarete koje se motaju, poređane baterije, ubruse, toalet-papir i sitnice za domaćinstvo...

foto: Damir Dervišagić, Shutterstock, Ilustracija

- Pa šta bih ja radio kod kuće? Volim da budem ovde, pričam s ljudima, popijemo rakiju, jedan drugom podmećemo klipove, zezamo se i to meni dođe kao duševna hrana. Kada sam na imanju, moram da cepam drva, kuvam i spremam. A kada ne radim na pijaci, onda obrađujem njivu. Uvek moraš nešto da radiš kad si na selu. Pročitam često na internetu da ne bi trebalo da radim na pijaci jer moja ćerka ima para, ali meni to ne smeta, svestan sam da i to mora da se piše - kaže Rade, i u pauzi ispijanja rakijice analizira svoj poslovni učinak.

- Sva roba ovde ide pomalo. Uglavnom nema ovde neke zarade, ja od ovoga mogu da platim struju ili internet. Meni deca pomažu mnogo. Zahvaljujući njima imam sigurnost i ne razmišljam da li ću imati nešto da platim - kaže Rade za Alo! i otkriva kako kupuje novu robu koju posle stavlja u promet.

- Nekad uzmem neka krš kola, uđem u svoju radionicu i ne izlazim dok to ne prepravim, ispeglam i sredim. Onda ih prodam i to mi bude poput neke injekcije, pa mogu da kupim novu robu za pijacu. Ja nisam nikakav učenik bio, pa eto živ sam i dan-danas i zalažem se. Nisam znao da napravim velike pare, ali sam uvek imao te iste pare. Neki put manje, neki put više - kaže ovaj veseli prodavac zadovoljan životom, i najavljuje aktivnosti koje organizuje na svom radnom mestu:

foto: Dragana Udovičić

- Svakog decembra pravim kotlić, dva tri kotlića napravim pred Novu godinu da počastim sebe i drugove, tako će biti i ove godine jer ne prekidamo tradiciju.

Meštani Aleksandrovca su složni da je Rade Manojlović pošten i dobar čovek i komšija. Šeret je i iskrena duša i svi do jednog kažu da pravi najbolju rakiju, i to od divlje, neprskane kruške.

Rade je iskreno prokomentarisao i napise o ljubavnom životu svoje ćerke, pa zaključio zašto se još nije udala.

- Voleo bih da se Rada uda i da imam zeta, ali koliko ja vidim, to nije za nju. Svaki muškarac bi je zaustavio u njenom poslu. Teško koji muškarac bi podneo da ima tako uspešnu ženu. Ta popularnost je mač sa dve oštrice. Jedino kad bi se pojavila neka dobra duša poput nje, pa da se uda - kaže Radin otac za gore pomenuti list.

foto: Sonja Spasić

Gospodin Manojlović se sa setom setio vremena kada su i njegove ćerke radile na pijaci, pa otkrio šta su prodavale i kako im je išla trgovina i rad s ljudima.

- Rada i Maja su prodavale uglavnom cveće, samo nisu bile baš na dobrom mestu. Što si duže na pijaci, to imaš bolje mesto, ja sam sada na odličnoj poziciji za prodaju. Sećam se da su najviše dolazili dečaci da kupuju cveće i sve je to bilo simpatično. Imale su 11, 12 godina i ničemu se nisu nadale. Ne mogu da tvrdim koja je bila uspešnija, ali se sećam da je Maja volela više da priča nego da radi - kroz smeh opisuje Rade.

Radin tata je evocirao uspomene i na početak karijere svoje ćerke i objasnio zašto je na svoj kombi lepio njene postere.

- Takmičenje je bilo nešto novo za mene. Ovo je mala sredina, a ja sam se trudio da se sazna za nju i njeno pevanje. Lepio sam postere na kombi i tako vozio, to se pročulo zahvaljujući jednoj novinarki koja je tada pisala o Radi - seća se Manojlović, i dodaje:

- Voleo sam da bude pevačica, ali nisam je maltretirao u toj nameri. Uvek sam je podržavao, našao sam joj i prvi orkestar. Proveo sam noći i noći po kafanama i ispraćajima gde je ona pevala. Tada je imala samo 14 godina.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

00:42 Rada Manojlović napravila haos na svadbi