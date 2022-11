PLJUŠTE UVREDE ZBOG JK! Dara: Vidiću, PROPALA sidašice! Saša: FEJK Radojko, vrati se u KOKOŠINJAC! Nisi postojala, JECA TE OBUKLA!

Dara Bubamara žestoko je izvređala Sašu Vidića nakon što je on bez dlake na jeziku prokomentarisao prekid prijateljstva između nje i Jelene Karleuše.

Nakon što je modni kreator javno stao na stranu JK, Dara je na svom Instagramu, uz Vidićev snimak iz gradskog prevoza, nekadašnjem saradniku i prijatelju poručila sledeće:

- Ovo raspalo, smrdljivo g*vno mene spominje! Molim komunalnu inspekciju da ovo trulo g*vno izbace iz trolejbusa! Ovako izgleda raspala drogirana tetka, koja je krenula u javni WC da traži ljubav svog života! Dužna, ružna, predozirana i tužna, svima poznata kao Vidićka propala sidašica! Ovako završavaju osobe koje sopstvena zloba upropasti - napisala je besna Dara, koja je posle nekoliko sati sporni snimak i uvrede izbrisala.

Kako bismo čuli i Vidićev komentar na ove brutalne Darine uvrede, pozvali smo kreatora.

- Opet Radojka! Ja da želim da se bavim stočarstvom, imao bih imao neku farmu i valjao bi se u g*vnima kao ona, koja je sva u fejku. Nek se vrati u kokošinjac pod hitno! Fejk Radojka može, na primer, malo da se leči. Nema razloga toliko da se ljuti, jer nisam uopšte preterao kako bih ja umeo i mogao. Bolje da ja ne govorim šta znam o toj ženi kojoj su fejk "luj viton" torbe i kofere zaplenili na aerodromu, pa je nosila stvari u u crnim džakovima kući - poručio je u svom stilu Vidić, a onda se još jednom dotakao odnosa JK i Bubamare.

- To sve što se dogodilo govori više o Radojki nego o Jeleni. U svakom slučaju, Jelena je svakom u životu pomogla i nikom nije odmogla. To ja znam dobro. Radojka, ta ista JK te je dovela na tvoj koncert u Arenu, a do tada nisi postojala uopšte! Obukla te je, sve ti je dala! A sad šuruje s Cecom, mrtvom babom! - završio je Vidić.

Podsetimo, Daru je iznerviralo što je Saša u jednom intervjuu rekao da Dara treba da ide u Nemačku da snima porniće i da ona više nema karijeru.

- Ma, ja da sam na Jeleninom mestu, Daru ne bih ni pogledao. Dara kaže: "Ko se sa mnom druži, život mu je duži, a ko sa mnom nije, ni za k*rac nije." Jadna Dara, baš je ispala seljanka. Treba da ide u Nemačku i da snima porniće, nema više ona karijeru - istakao je Vidić.

