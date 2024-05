OGLASIO SE FS ALBANIJE: Zajedno sa Srbijom smo se prijavili za ORGANIZACIJU EVROPSKOG PRVENSTVA, naša zemlja ne ispunjava uslove

⚽ 📣 FSHF bën se me dije se ka aplikuar për të organizuar finalet e “Euro 2027” për grupmoshën “U-21”. 👉🏻 FSHF do të bashkëpunojë me Federatën Serbe për shkak se vendi ynë nuk i plotëson kushtet për t’i pritur të gjitha ndeshjet e “Euro 2027”. ℹ️ Më tepër, në 𝐟𝐬𝐡𝐟.𝐨𝐫𝐠 pic.twitter.com/JnGIlB80B7