SUSRET KOJI JE IZAZVAO BROJNE REAKCIJE! Trener Bajerna posle KONTROVERZNOG MEČA sreo predsednika Reala! Evo kako je prošlo (VIDEO)

Besan je bio Tomas Tuhel nakon utakmice protiv Reala u Madridu i ispadanja iz Lige šampiona.

Razlog za to je najviše kontroverzna odluka sudija u samoj završnici kada je prekinuta akcija Bajerna neposredno pre nego što je lopta ušla u gol.

Pogodak za izjednačenje i produžetke nije važio, a sudije nisu imale mogućnost da sačekaju informacije iz VAR sobe i proveru cele situacije.

"Dali smo jedan gol, i to je katastrofalna odluka sudija. Linijski se izvinio, ali to ne pomaže. Podići zastavu i doneti takvu odluku u poslednjem minutu... A i sudija, sudija ne mora da svira Vidi da osvajamo drugu loptu. Sviranje je veoma, veoma loša odluka i protivna je pravilima. To je loša odluka obojice, to je katastrofa. Teško za progutati", rekao je Tuhel.

Nakon utakmice se pojavio snimak susreta nemačkog trenera sa predsednikom Reala, Florentinom Perezom.

Nice moment between Thomas Tuchel & Florentino Perez 🤍 pic.twitter.com/2O8lLnLuFi — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) May 8, 2024

Tuhel je, uprkos gorčini koju je osećao, srdačno prišao Špancu, a njihov kratak razgovor proširio se duštvenim mrežama.

Bonus video:

00:12 Sudija Entoni Tejlor nakon finala Lige Evrope