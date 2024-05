DE LIHT GRMI NA SUDIJE: OVO JE SRAMOTA! Iz Bajerna BESNI na arbitre, otkrio i šta mu je rekao pomoćni sudija nakon odluke!

Prošli su fudbaleri Reala iz Madrida u finale Lige šampiona nakon pobede nad Bajernom 2:1, ali su za to morali da prođu kroz "Tantalove muke".

Vodio je minhenski klub na "Santijago Bernabeu" 0:1, ali je "kraljevski klub" po ko zna koji put na isti način došao do pobede, golovima u 88. i 92. minutu meča.

foto: Isabel Infantes / PA Images / Pierre-Philippe MARCOU / AFP / OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Ipak, nakon samog duela umesto o utakmici samo se priča u neshvatljoj grešci pomoćnog sudije koji je u 14. minutu nadoknade podigao zastavicu za ofsajd u sumnjivoj situaciji iz koje je gostujući tim postigao pogodak.

VAR se nije gledao, jer je linijski sudija prekinuo igru, a veliko pitanje je šta bi se desilo da se gledao snimak.

foto: Pritnscreen

Strelac gola Matijas De Liht nije bio zadovoljan tom odlukom što je posle u izjavi i potvrdio za medije.

- Ovo je sramota. Linijski sudija mi je rekao: "Žao mi je što sam pogrešio." Na kraju, ja nisam tip koji želi da krivi sudiju za poraz ili pobedu, tako da Madriđani zaslužuju trijumf jer su slavili sa 2:1. Ali, mislim, ako je to pravilo to je pravilo i to je jedino što mogu da kažem - besan je bio Holanđanin.

Real će u finalu 1. juna u Londonu igrati protiv Borusije iz Dortmunda.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:56 Fudbal kao trenutno najvažnija stvar i žena kao savetnik