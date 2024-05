MAKS VERSTAPEN BLISTA POSLE NOVE POBEDE: "Bolid se mnogo klizao, ali nisam pravio greške"

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je da je u završnici današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Emilije Romanje imao problema sa gumama i da je srećan što je uspeo da pobedi u Imoli.

"Čitavu trku sam morao da se trudim da napravim prednost. Na srednje tvrdim gumama smo bili prilično jaki, a na tvrdim gumama je bilo teže, posebno u poslednjih 10 do 15 krugova. Nisam imao prijanjanje. Bolid se mnogo klizao. Video sam da se Lando (Noris) približava. Teško je kada gume više ne rade", rekao je Verstapen posle trke. Trostruki svetski šampion pobedio je danas u Imoli, posle borbe u završnici sa vozačem Meklarena Landom Norisom. "Nisam mogao da priuštim da napravim previše grešaka. Na sreću, nisam ih pravio. Ja sam super srećan što sam pobedio danas", naveo je holandski vozač.

"Mnogo smo stvari promenili na bolidu. Nismo imali mnogo informacija u trci. Možda je zbog toga na tvrdim gumama bilo teže. Od početka vikenda do sada, možemo biti neverovatno zadovoljni pol pozicijom i pobedom", dodao je Verstapen.

Noris je rekao da mu je nedostajalo nekoliko krugova za pobedu, nakon što je prošao kroz cilj sa 0,7 sekundi zaostatka za pobednikom.

"Boli me da kažem da su mi jedan ili možda dva kruga bila potrebna da ga sustignem. Teško je. Šteta. Do poslednjeg kruga sam se borio, ali na početku sam izgubio dosta vremena za Maksom, bio je mnogo bolji u prvom delu. Posle zamene guma bili smo jači", naveo je on.

"Prvi deo trke bio je težak, a drugi mnogo bolji, još jedan ili dva kruga i bilo bi divno, ali ne danas", dodao je britanski vozač. Treće mesto u Imoli zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler. "Naravno, samo sam zadovoljan kada pobedim. Bili smo brzi na početku na tvrdim gumama. Pokušao sam da pritisnem Landa, ali su posle toga oni bili neverovatno brzi. Sve u svemu, tempo trke je bio prilično jak. Nama je nedostajao tempo u kvalifikacijama. Propustili smo priliku na ravnini, a ostatak kruga bili smo brzi i ovo dobro izgleda za nastavak sezone", rekao je Lekler.

"Neverovatno je biti na podijumu sa svim tifozima u Imoli", dodao je Lekler.

Naredna trka u šampionatu vozi se 26. maja za Veliku nagradu Monaka.

