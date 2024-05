PROGOVORILA BIVŠA DEVOJKA BAKA PRASETA! Nju je ljubio pre Anje Bla: Prvi put otkrila sve o njihovoj vezi, ovakav je bio RASKID

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase već duže vreme je u ljubavi sa bosanskom influenserkom Anjom Blagojević, poznatom kao Anja Bla, a pre nje imao je veoma burne veze, ali i u toku njihove romanse.

Naime, poznato je da je Baka imao razne kombinacije, o čemu je i javno govorio, ali nikada nije otkrivao identitete devojaka sa kojim je u ozbiljnoj vezi.

Sada je po prvi put, influenserka Kim Lamarin govorila o njihovoj vezi.

- Da, mi smo bili baš u vezi. I imali smo pozitivan prekid i pristojan, sve je bio okej - rekla je ona, a na pitanje da li to znači i da je ona jedina devojka sa kojom je Baka bio u vezi pre Anje, odgovorila je:

- To sad ne znam, nisam sigurna.

Ona je istakla i da ona i Ilić nisu imali potrebu da eksponiraju vezu u javnosti i na društvenim mrežama.

- Nije nam to bilo u interesu. Mi smo snimili jedan video, i to je bilo još na početku dok još nije bilo ozbiljno, i to jer je bio Čoda sa nama i išli smo zajedno u teretanu i onda kao treniramo zajedno. Ali nikada nismo se objavljivali, nismo imali potrebu za tim. To je bilo samo za nas", rekla je hrvatska influenserka u potkastu "Panama".

