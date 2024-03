BAKA PRASE OTKRIO ZAŠTO JE LAŽIRAO BANKROT! Prvo oglašavanje nakon drame: "Iskreno, sramota me je..." Fanovi besni

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, prethodnih dana saopštio je svojim pratiocima kako je zbog klađenja izgubio ogromnu svotu novca, a sada je otkrio da je sve bila prevara.

Iako je prethodnih dana govorio kako je prodao svoje skupocene automobile kako bi vratio novac koji je pozajmio od kriminalaca, Ilić se sada oglasio na svom Jutjub kanalu i otkrio da iza svega stoji velika laž.

- Iskreno sramota me je da snimam ovaj video, ali nemam izbora. Ispao sam mnogo glup i sje*ao sam mnogo para, napravio sam veliko s*anje. Ne bih snimao ovaj video da imam drugog izbora, ali došao sam u situaciju da je ovo jedini način da izađem iz situacije u kojoj sam trenutno. Kao što znate, dosta kockam u poslednje vreme i to je prešlo u malo ozbiljniju priču gde sam pukao 200.000 evra van lajva. Otišao sam na pauzu, da se iskuliram malo, ali nisam mogao to da izbacim iz glave. Stalno sam razmišljao o tome i hteo sam da se "izvadim". Ušao sam u to sa još 500.000 evra i izgubio sam sve. Zadužio sam se mnogo para i zato mi ovaj put vi trebate. Ovaj put ste mi neophodni. Otišao sam kod ljudi koji daju pare na kamatu, uzeo sam od njih veliku sumu novca jer mi je bilo logično da sa više novca mogu lakše da se "izvadim", ali nije bilo tako. Pukao sam sve pare što sam uzeo od njih i primoran sam bio da prodam automobil. Lambo i mercedes su se prodali. Vratio sam 270.000 evra i ostalo mi je još 450.000 duga. Vi ste mi neophodni. Napravio sam s*anje je*iga, a drugari su prestali da se druže sa mnom jer nisu hteli probleme koji dolaze uz kamataše. Anja me je ostavila jer mi je rekla da ne kockam i da će me ostaviti. Nisam mogao da stanem i ostao sam i bez nje - rekao je Baka Prase, a potom otkrio da je reč o velikoj prevari.

On tvrdi da je desetine hiljada evra dao ljudima kojima je pomoć najpotrebnija, deci i ugroženim porodicama, a iako je ovaj njegov gest izuzetno human, način na koji je tražio pomoć i obmanjivanje javnosti razbesnelo je mnoge.

