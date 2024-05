Crnogorski biznismen Duško Knežević izručen je juče iz Velike Britanije Crnoj Gori. Vladin avion u kojem je bio Knežević sleteo je na podgorički aerodrom oko 13.30 časova, a zatim je bivši saradnik nekdašnjeg crnogorskog predsednika Mila Đukanovića uz jake mere obezbeđena doveden u Viši sud.

Ovo je ujedno bila vest dana u Crnoj Gori, o tome će tek da se priča, a o celom slučaju pričao je gost jutarnjeg programa Kurir televizije Marko Vešović, urednik u RTV Crne Gore.

Vešović je prvo podsetio o kojem biznismenu se radi, kao i to koje sve optužnice su podignute protiv njega:

01:45 U SLUČAJU DUŠKA KNEŽEVIĆA SE DOGODIO OBRT, VIDIM DVE VARIJENTE Vešović tvrdi: Može da progovori o kriminalu bivše vlasti?

- Čini mi se da postoje četiri optužnice koje su podnete protiv Kneževića. Dakle, to su vrlo ozbiljne optužbe vezano za nezakonito izdavanje garancija, kriminalno organizovanje u bankarstvu. Naravno, to su konstrukcije crnogorskog tužilaštva koje su stare pet godina. Te 2019. godine, tužilaštvo su vodili ljudi koji su bili bliski Đukanoviću. Danas, ljudi koji su podigli te optužnice, uglavnom su u zatvoru. Zaista mislim da je to bio važan faktor zbog kojeg je on odlučio da pregovara sa crnogorskim vlastima, iako je pre 15-ak dana rekao da nema poverenje u naše sudstvo i da će biti spreman da se bori za svoj status u Velikoj Britaniji. Dakle, desio se obrt, sada je tu, odgovarao je juče na optužbe iz 2019. godine - rekao je Vešović, pa je rekao da on ovde vidi dve varijante:

- U ovim okolnostima, ja vidim samo dve varijante. Jedna je da on odgovara za ovo što je pokrenuto protiv njega, a druga, meni deluje dosta ozbiljnije, a to je da se njemu da status svedoka saradnika i da on progovori o kirminalnim radnjama na vrhu bivše crnogorske vlasti.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:35 MILO JE ZAUZEO EKSTREMNU POZICIJU, NJEGOVI GLASAČI BEŽE OD NJEGA Pavićević: U kratkom vremenu imamo različite poruke iz Amerike!