OGLASIO SE DUŠKO KNEŽEVIĆ: Dolazim sa plavom torbom, mnogima neće biti prijatno

"Pristao sam da se vratim u Crnu Goru posle odluka suda da budem izručen. Proceduralno nismo koristili mogućnosti koje smo imali, jer se vrši pljačka moje imovine u Crnoj Gori i htio sam da dođem da to zaustavim, ali i da dokažem svoju nevinost, jer svi ljudi koji su me optuživali sada su već u zatvoru", kazao je on.

Optuženi biznismen Duško Knežević kazao je za Vijesti da u Crnu Goru stiže sa plavom torbom i da mnogima nije prijatno što dolazi.

On će danas, prema najvama, biti izručen Crnoj Gori.

Poručio je i da je pristao na izručenje pre nego je iskoristio sve pravne mehanizme, jer ne želi da dozvoli da mu se i dalje pljačka imovina.

"Pristao sam da se vratim u Crnu Goru posle odluka suda da budem izručen. Proceduralno nismo koristili mogućnosti koje smo imali, jer se vrši pljačka moje imovine u Crnoj Gori i htio sam da dodjem da to zaustavim, ali i da dokažem svoju nevinost, jer svi ljudi koji su me optuživali sada su već u zatvoru", kazao je on.

Upitan kome odgovara, a kome ne to što sada dolazi, odgovorio je:

“Dolazim s plavom torbom, ali mi ide sa teget kombinacijom. Dostini nije prijatno što dolazim… Izdržaću, izdržao sam i gore", kazao je Knežević, dodajući da je u vojnoj bazi u Londonu, gde će crnogorska policija i doći za njega.

Knežević je 2019. kazao da je nekadašnjem predsedniku Crne Gore i Demokratske partije socijalista Milu Đukanoviću dao novac koji se nalazio u plavoj torbi, što je Đukanović demantovao.