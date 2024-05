OVO JE PRVI MUŽ SANJE KUŽET! Voditeljka uživa u blagoslovenom stanju i ljubavi sa biznismenom, a malo ko zna da iza sebe ima BRAK

Voditeljka Sanja Kužet je brižna majka i voljena supruga, a malo ko zna da iza sebe ima jedan brak.

Sanja godinama unazad uživa u bračnom životu sa Nemanjom Živojinovićem, sa kojim ima sina Strahinju, a njih dvoje čekaju još jedno dete, koje bi vrlo brzo trebalo da dođe na svet.

Malo je poznato da je voditeljka pre desetak godina prvi put stala na ludi kamen i to sa članom obezbeđenja vlasnika "Pink" televizije. Njen prvi muž zove Zoran Piper, a iz ljubavi sa njim rodio se voditeljkin prvi sin Andrija.

Sanja nam je nedavno otkrila zbog čega sa drugim mužem nije napravila veliko svadbeno veselje.

- Drugi put nisam obukla venčanicu... Ne zato što nismo moj sadršnji partner i ja želeli da do toga dođe, nego prosto neki splet čudnih okolnosti... Mi od kako smo se spojili, mi stalno nešto stvaramo, gradimo, planiramo i non-stop nam se nešto dešava, mi zaista nismo imali nekog predaha u tom smislu da se tim venčanjem bavimo - rekla je Sanja.

- Onda su nas sve ostale životne stvari i okolnosti zapravo naučile da je mnogo bitnije sve to drugo što radimo, nego sam taj jedan čin i taj dan. Tako da ne bežimo od toga, ko zna, možda će se to desiti u nekom trenutku, ali i ovako nam je sjajno, ne mora - dodala je tad voditeljka.

"Sadašnji muž mi nimalo nije bio zanimljiv na početku"

Nemanja Živojinović je, inače, direktor marketinga jedne auto-kompanije i ne voli da se eksponira u javnosti.

- Ja sam njega upoznala sa 21 mojom godinom. Znači ja sam počela da radim na televiziji, slučajnost i sa 23 njegovih na jednom letovanju na Kritu, to je bila družina, oni muškarci krenuli na letovanje, sestra, ja, drugarice krenule na letovanje. Oni se svi tu nešto međusobno muvali, smuvali, ali on i ja nismo... On je tu nešto kao pokušavao, međutim on meni uopšte nije bio interesantan - pričala nam je Sanja jednom prilikom i dodala:

- Ja sam bila mnogo teška i komplikovana, dobro sam se ja i udala. Elem, mi smo se tu zaista družili i posle nekog vremena smo mi započeli neku vezicu u tim godinama, koliko je to mogla da bude vezica i zaista je kratko trajala i nije bila ništa vredna nekog pominjanja. Međutim, deset godina kasnije, kad se meni sve u mom životu izdešavalo turbulentno, pošto je ta družina i dalje opstala, povremeno se tako viđala, on mi se tu nekako nametnuo kao neka osoba koja je bila uporna. Izgleda da su zaista kod mene nekako uvek dobijali oni najuporniji priliku da se družimo, da pričamo pa onda da procenim, da vidim da li tu dalje ima nekog štofa za dalje i hemije pre svega. Tako da, Nemanja, kada sam ga videla ponovo, nakon deset godina, je bio potpuno druga ličnost, zato što je bio zaista već izgrađen muškarac, formirana ličnost, ono sećanje na njega, normalno sa 23 godine i to tada, su bile zaista potpuno dve različite osobe, tako da smo imali jedan potpuno nov početak. On je verovao da je to to, da ćemo uspeti i da treba da damo šansu.

