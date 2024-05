"JA SAMO HOĆU SVOJE PARE" Sonja Bašić nakon 5 sati suđenja s Muslimovićem: Potpuno sam izludela! ADVOKAT: Halid je sve priznao

Sonja Bašić, bivša ljubavnica Halida Muslimovića, tužila je pevača jer joj navodno duguje 90.000 evra.

Nakon pet i po sati turbulentnog ročišta i iznošenja dokaza, Sonja i njen advokat su potpuno otvoreno govorili za Kurir.

- Danas se situacija potpuno rasplela, posle današnjeg suđenja jasno je da je postojalo potraživanje koje smo u tužbi naveli i sam Halid Muslimović je priznao da su na njegov račun prebačena sredstva koja su navedena u potvrdama, što znači da je iznos tog potraživanja i dokazan - započeo je Sonjin sudija Dragan.

- On je i priznao da je komunicirao preko jedne društvene mreže sa Sonjom Bašić i priznao je da su te poruke koje je slao takve, tako da je sigurno i da se radi o pozajmici, međutim, najvažnije od svega je to što je on pokazao da nema nikakvih dokaza i da je učešće njegovo u ovom procesu potpuni promašaj nakon što su shvatili da su dokazi koje su priložili u pripremnom ročištu potpuno nezakoniti - izričit je advokat uz napomenu da je jasno da je postupak u završnoj fazi.

- Ne znam šta bih više rekla, potpuno sam izludela, procedura me na jedan način nervira i ne mogu da razumem da imam hiljadu dokumentacije dokaza,a da ovaj čovek nema ni "gram" dokaza i da ga nije stid i sramota da ovo meni radi, ne samo meni već i svojoj porodici, da je na samom kraju pokušavo da i mene i mog advokata zaustavi da rešimo ovo i da stavimo tačku i da ne želi dalje da ide sa ovim, a njegove reči su prazne, a ja samo hoću svoje pare neka on reši sa parama sve što ima, a ne rečima jer njegove reči su za mene nula - bila je otvorena Sonja.

Ona se i dotakla priče o kojoj smo pisali, a reč je o novoj ženi iz Švajcarske koja takođe tvrdi da je bila žrtva prevare Halida Muslimovića.

- Lično tu ženu nisam nikada videla, ali jesmo pričali i znam za tu situaciju, čak sam i plakala kada sam čula jer sam veoma osetljiva na decu, a to je mnogo žalosna i istinita priča i sve što je pisano je potpuno tačno - potvrdila je ona za Kurir.

