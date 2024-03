NAKON SVIH AFERA HALID MUSLIMOVIĆ SE PONOVO AKTIVIRAO! Tvrdi da mu je Lidija Vukićević TOP, a evo šta kaže za Cecu

Jedan od najpopularnijih pevača narodne muzike koji u poslednje vreme izaziva veliku pažnju javnosti svojim privatnim životom, Halid Muslimović, govorio je na različite teme.

Pričao je o svojim počecima, a dotakao se i činjenice da je važio za jednog od najpoželjnijih muškaraca na prostorima bivše Jugoslavije.

foto: Privatna Arhiva

- Voleo sam jako da pevam i da sviram gitaru, a tada su bila kulturno-umetnička društva, neke kafane...i tako sam išao i pevao, a svi su mi se divili i na kraju sam snimio svoju prvu pesmu i sve je krenulo - otkrio je Halid, pa se osvrnuo na činjenicu da su ga žene obožavale.

- Bio sam top zvezda Jugoslavije i normalno je da su me žene volele. I ja sam voleo neke pevačice i glumice...Iskren da budem, to sam rekao onako, ali dobro, kad sam bio klinac bilo ih je. Zorica Brunclik, Nada Topčagić, Vesna Zmijanac, ali imao sam ja neku zadršku. Od glumica Milena Dravić, Lidija Vukićević, one su zaista bile top. Vrhunske glumice i lepe žene - rekao je Halid.

Na pitanje da li je nekada želeo da odustane od karijere, rekao je:

foto: Privatna Arhiva

- Nikada nisam bežao od popularnosti, voleo sam da budem u toj gužvi, a to i dan danas traje. Radim posao koji volim. Evo sada, imao sam nastup pred osam hiljada ljudi, a od toga je bilo samo trista muškaraca - ispričao je Halid, a onda se osvrnuo na saradnju sa folk zvezdom Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Čuo sam, ljudi su mi poslalo, šta da kažem - Ceca je Ceca! Ona je mlađa od mene i kada je krenula skrenula je pažnju na sebe. Trenutno nismo pričali o nekom novom duetu, ali svaka dobra pesma i dobra namera možda se i završi duetom. Ona je vrhunski pevač, umetnik, dobar čovek - rekao je Halid.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:13 Halid Muslimović prva izjava nakon suđenja