"FUTA JE RADIO ZANIMLJIVU STVAR SA DŽEJEM, A ONDA BI DOŠLA MARINA!" Kum legende otkrio KAKO SU NASTAJALI vanvremenskih hitovi!

Zoran Jagodić Rule poznat je kao klavijaturista Džeja Ramadanovskog, a svojih prvih muzičkih koraka se rado seća, dok je ponosan na prijateljstva koje neguje dugi niz godina, sa pojedinim kolegama sa estrade.

Džejev kum i veliki prijatelj podelio je sa nama svoje utiske nakon što je pogledao film Nedelja, koji govori o životu Ramadanovskog:

- Što se tiče mog mišljenja, svi kažu da je film super, neko kaže ima ovoga više, ovoga manje, ali ovo nije kraj filma, ja mislim da će biti produžetak i onda će biti moguće da sagledate celokupnu sliku. Krenulo se od početka i došli su do 1991. godine. Naravno, trebalo bi da bude i nastavak.

Rule je prokomentarisao i navode da pesmu Nedelja nije napisala Marina Tucaković, već Iso Lero Džambo.

- Nikad Džej nije rekao da je to Džambina pesma, a Futa sepotpisao i to se to. Znate kako su oni pravili pesme, kad bi mogao narod to da vidi! Znači Futa uzme gitaru i onda Džej nešto peva i onda njemu Futa kaže, ajde ovako, ajde onako. Malo ga harmonski provede, a Džej peva na la, la, la. Tako se pravi melodija i onda Marina to uzme, napiše i to je to.

Zoran se pokojnog kuma seti svakoga dana, a ne samo Nedeljom, dok će uspomene sa njim zauvek pamtiti.

