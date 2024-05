SKANDAL! SPAJIĆ I JAVNO PRIZNAO: "Nikakav problem nije, glasaćemo za Rezoluciju o Srebrenici"

Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je na premijerskom satu da će ta zemlja glasati za Rezoluciju o Srebrenici.

Spajić je rekao da čitav region treba da podrži ovu i sve druge rezolucije.

- Upravo ovu rezoluciju koju imamo ispred nas - Srebrenicu. Nikakav problem to nije. Glasaćemo za, rekli smo više puta. Ja sam javno govorio o tome, osuđivali smo genocid. Nemamo problem da to uradimo. Vlada će o tome raspravljati, ali mislim da je to izlišno spominjati jer smo se sporazumno obavezali da vodimo proevropsku politiku - kazao je Spajić.

