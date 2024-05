OVE NAŠE GLUMICE SU POBEDILE RAK: Vedrana Rudan prolazi kroz isto, a evo kako iz najgore bitke izaći još jači

Književnica i bivša novinarka Vedrana Rudan saopštila je da ima rak, a ova vest je preko noći je obišla region i rastužila brojne fanove hrvatske spisateljice. Da boluje od teške bolesti, saopštila je na svom blogu, u tekstu pod naslovom "Rak i ja".

- Hiljadu puta sam zamišljala trenutak, pisci imaju bujnu maštu, kako će to izgledati kad ti priđe doktor, bez osmeha u očima i kaže... Hoću li pasti u nesvest? Izbezumiti se? Početi da plačem? Pitati zašto ja? - napisala je između ostalog.

foto: Rino Gropuzzo

- U sedamdeset i petoj sam, mnogi moji vršnjaci nemaju rak, zdravi su, u punoj formi, a ja, a ja... Čak ne verujem da treba misliti dobro pa će sve biti dobro, ne zamaram se time.

Kako je istakla, u ovoj teškoj situaciji srećnom je čini saznanje da njen suprug i ona imaju mnogo pravih prijatelja, fenomenalnih ljudi.

- Moja prijateljica iz detinjstva mi je obećala da će mi organizovati sahranu, moj će pepeo, iako je to zakonom zabranjeno, baciti u more na nama najdražoj plaži u Mošćeničkoj Dragi - napisala je u svom prepoznatljivom sarkastičnom stilu.

U nastavku je saopštila odluku: - Danas prestajem da pišem blog jer ću se posvetiti lečenju i napisati knjigu o tome. Kad autor knjige piše o fazama svoga umiranja, to se čita kao ludo. Doduše, te knjige imaju smisla kad autor ili autorka umru, sve drugo nije napeto. Nažalost, ne mogu vam reći hoću li umreti, sigurna sam da šanse postoje.

foto: ATA images

Jasno je meni odavno da smo svi smrtni pa se ne opterećujem smrću ni "borbom" ni verom u hepiend. Ja ne znam da li je danas i ovde hepiend život ili smrt pa mi moja priča lakše pada - saopštila je.

U svom tekstu je zahvalila lekarima i osoblju bolnica u kojima je bila i beogradskom izdavaču "Laguni", a onda zaključila:

- I to bi bilo to. Ne žalite me. Smrt ili blizina smrti je poseban doživljaj. Opušta. Govori ti šta je bitno i poručuje da je život lep. I jeste lep i kad ti smrt zakuca na vrata. Neka kuca, još uvek sam ovde i uživam u životu kao nikad. Do čitanja, gledanja, slušanja... Ponoviću. Dragi moje čitateljke, dragi moji čitaoci. Godinama moj život činite lepšim, dajete mu smisao, bez pisanja ne mogu živeti - rekla je na kraju svog bloga.

foto: Ana Paunković

Ivana Žigon pobedila, a Eva Ras se bori više od 20 godina

Godinama borbu s rakom vodi glumica Eva Ras, a ovu bolest uspela je da pobedi njena mlađa koleginica Ivana Žigon.

- Lečim se od kancera od 2002. godine i kad imate kancer, to nikad ne možete da pobedite, ali na današnjem stepenu medicina vam pomaže da produžavate život. Nekome uspe, nekom ne, a ja sam od onih 50.000 kojima uspevaju da produže život i jako sam zahvalna na tome, iako je kvalitet života vrlo loš - ispričala je Rasova.

foto: Pulski filmski festival

Bitku s ovom opakom bolešću izgubila je Isidora Bjelica.