"DOVOLJNO MI JE DA VIDIM NJEGOV POGLED I SVE MI JE JASNO" Vedrana Rudan o Branislavu Lečiću nakon što je tužio Anđelu Jovanović

Hrvatska književnica Vedrana Rudan prokomentarisala je glumca Branislava Lečića, koji je odlučio da tuži svoju mlađu koleginicu Anđelu Jovanović jer je odbila da sa njim snimi scenu u seriji "Radio Mileva".

Vedrana Rudan je istakla da Branislava Lečića ne smatra gospodinom, te da je zbog teške situacije sa ocem naučila da proceni ljude.

- Ja ne moram da čujem svedočenje nijedne jedine žene. Meni je dovoljno da vidim njegov pogled, smešak i sve mi je jasno - rekla je Vedrana gostujući na TV "Prva".

Podsetimo, danas je održano ročište u Prvom osnovnom sudu u Beogradu po tužbi glumca Branislava Lečića, koju je podneo protiv svoje koleginice Anđele Jovanović.

Branislav Lečić se na sudu nije pojavio, dok su Anđelu Jovanović dočekale brojne kolege kako bi joj uputile podršku.

Nakon održanog prvog ročišta, medijima se obratio advokat Anđele Jovanović, Goran Draganić.

- Danas je održano pripremno ročište, na sledećem ročištu biće saslušan gospodin Branislav Lečić, tužilac. Daće izjavu u svojstvu parničke strane. Kao što je na svakom pripremnom ročištu, svaka strana predlaže svoje svedoke i svoje dokaze. To je učinila i tužilačka strana, to je učinila i naša strana. Moraćemo da sačekamo, nažalost, suđenje je zakazano tek za 30. septembar. To je prilično dug period, ali to je što je. Što se tiče ostalih izjava gospođe Anđele Jovanović, ona je već dala izjavu i zato smo odlučili da sada ne daje izjavu. Mogu samo da kažem da je pravo svakog umetnika da odluči da će učestvovati u nekom projektu ili ne. Za sada je to toliko, moramo sačekati za dalje - rekao je Anđelin advokat Goran Draganić, koji je otkrio za šta je tačno Branislav Lečić tužio Anđelu Jovanović.

- To je veoma zanimljivo pitanje, u javnosti sada provejava kao da mi vodimo postupak protiv Anđele Jovanović zbog isključivanja prava na rad. Siguran da ćete se svi složiti da Anđela Jovanović ne može nikome da uskrati prava na rad, zbog onoga što sam upravo rekao da umetnik ima slobodno pravo da donese odluku da ne učestvuje u projektu. Ona je tu kratku izjavu dala za medije, a opširniju izjavu će dati pred sudom. Nažalost, sve će ići jako sporo, dok se sasluša Branislav Lečić, pa onda Anđela Jovanović, a nakon toga svedoci, a ti svedoci su članovi produkcijskog tima koji su jedini mogući izvor koji može da kažu da li nekome mogu da uskrate rad ili ne, Anđela Jovanović to ne može - rekao je advokat Goran Draganić.

